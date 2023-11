Nach den Angaben des Veranstalters war die Kneipennacht unter dem Motto Meßkirch tanzt, nach der Auflage im April, auch dieses Mal erneut ausverkauft. Das Wetter hatte sich zum Glück noch einmal soweit gebessert, dass die Partygänger jeden Alters trocken und ohne Schirm in der Heidegger-Stadt von Lokalität zu Lokalität ziehen sowie Musik und Unterhaltung genießen konnten.

Schnell füllten sich am Samstagabend die Parkplätze im gesamten Innenstadtbereich. Wer zu späterer Stunde kam, der musste nicht selten ein paar Straßen weiter entfernt vom Stadtzentrum sein Auto parken. Die Besucher kommen nicht nur aus Meßkirch, wie schnell im Gespräch mit so manchem Besucher klar wurde. Die Umlandgemeinden hatten hier zwar klar die Nase vorn, jedoch zeigten auch die Kennzeichen ganz klar, dass es zahlreiche Besucher auch aus dem Bereich Ravensburg, Villingen-Schwenningen und sogar der Schweiz nach Meßkirch zieht. Die Kneipennacht ist für manche Gruppen bereits eine Pflichtveranstaltung, wie zu erfahren war.

Lob für Vielfalt der Musik

Durchweg schwärmten die Besucher von der Vielfalt der Musikrichtungen. Nicht jeder ein Freund von House oder Technoklängen war. Für eine vierköpfige Gruppe junger Männer aus Stockach sei gerade der Schlager der Grund gewesen ins Zunfthaus zu gehen, wie Janis Zimmermann im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtete. Die nächste Station der Vierergruppe war das Speckbrettle in welchem DJ Elle, welcher auch Wünsche der Besucher spielte, auflegte.

Überall hatte das Personal an den Eingängen und Kassen bei den einzelnen Lokalen stoßweise mit Warteschlangen und den Überredungsversuchen der Besucher alle Hände voll zu tun. Gute Laune half hier immer, so wie bei Türsteher Mehmet, der an der Zunftstube mit einer freundlichen und sonnigen Art die Besucherströme beiderseits lenkte, dass es eine Freude war dabei zuzuschauen.

Viel Lob gab es für die Nacht an sich, für das Wetter, welches zwar eine lästige Jacke erforderte, die sich in den Kneipen dann schnell seitlich und in den Fensternischen zu hohen Bergen häuften, aber es gab auch Kritik. Mehrfach merkten Besucher im Gespräch an, dass es eigentlich außerhalb der Lokale keine Möglichkeit gab, etwas zu essen. Grundlegend sei schon oft der Besucherandrang das K.-o.-Kriterium innerhalb der Lokalitäten gewesen, dort etwas zu essen. Wenn schon als Person fast kein Durchkommen mehr möglich und das Trinken zur Herausforderung werde, da man ständig von allen Seiten angerempelt werde, wäre ein Imbiss unterwegs ein großer Wunsch gewesen.

Dominik Götz war gemeinsam mit seinen Fußballkollegen von der SGM Heuberg an diesem Samstagabend nach Meßkirch gekommen. Die acht Männer kennen das Konzept aus Albstadt, vermissten jedoch das Essen zur späten Stunde. „Der Dönerladen in der Stadt hatte auch geschlossen, es wäre sicherlich vielen Besuchern egal, wenn es nur wenigstens irgendwo schnell eine Bratwurst geben würde“, so sein Fazit, welches ein weiterer Besucher mit der Idee von zwei oder drei Foodtrucks im Bereich der Innenstadt ergänzte. Für sie alle besänftigte der Tayfun Grill in der Bahnhofsstraße, als wohl einzige Anlaufstelle die außerhalb lag, das Hungergefühl, welches sich nach dem einen oder anderen Getränk und den zu Fuß zurückgelegten Strecken gegen 1.30 Uhr einstellte.