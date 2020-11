53 800 Menschen besuchten in diesem Jahr die Meßkircher Mittelalterbaustelle Campus Galli. Wegen der Corona-Pandemie hatte es einige erhebliche Einschränkungen geben, denn der auf 1. April geplante Saisonstart musste deutlich verschoben werden. „Es waren ein paar turbulente Wochen, im April gab es gefühlt alle zwei Tage neue Verordnungen und Informationen“, erinnert sich Campus Galli-Geschäftsführer Hannes Napierala. Erst an Pfingsten konnte die Mittelalterbaustelle für Besucher geöffnet werden. Mit Hygienekonzept, Einbahnstraßen und dezenten Absperrungen wurde der Campus Galli „coronatauglich“ gemacht.

Hölzer für den Bau der Scheune sind vorbereitet

Ab Ende Mai konnten die Klosterbauer richtig arbeiten. Ihr Ziel war es, den Bau der großen Scheune voranzubringen. Am letzten Tag der Saison, der am vergangenen Sonntag war, konnten die Handwerker zufrieden auf 2020 blicken, wie es in einer Mitteilung heißt. Alle Hölzer für den Scheunenbau wurden fertig vorbereitet, sodass zum Saisonbeginn 2021 direkt mit dem Aufrichten begonnen werden kann. Zuletzt war sogar Zeit, um der kleinen Holzkirche des Campus Galli einen Vorbau zu gönnen. Dieser schützt künftig die Eingangssituation, sodass Türe und Fußboden der Kirche bei starken Niederschlägen keinen Schaden nehmen.

2019 kamen knapp 92 000 Besucher

Dass am Ende knapp 54 000 Besucher auf den Campus Galli kamen, und der Tagesschnitt am Ende höher lag als im Vorjahr, übertreffe die Erwartungen, so Hannes Napierala. Auch viele private Spenden sowie ein Zuschuss vom Land für das neue Gebäude im Eingangsbereich, trugen dazu bei, dass der Campus Galli „mit einem hellblauen Auge“ durch das Corona-Jahr gekommen ist, wie Vorstand Anton Oschwald resümiert. Rund 91 700 Besucher wurden in der Saison 2019 auf dem Campus gezählt. An 14 Tagen waren damals mehr als 1000 Besucher auf der Mittelalterbaustelle unterwegs gewesen und beim Sommerfest wurden rund 3700 Menschen gezählt. Dieses Jahr fiel dieses Fest corona-bedingt aus.

Pläne für Abtnebenhaus

Nach dem Bau der Scheune, die auch als Veranstaltungsraum genutzt werden soll, ist ein weiteres Bauprojekt für den Campus bereits angeschoben worden. Dem Technischen Ausschuss des Meßkircher Gemeinderats lag Anfang Oktober ein Bauantrag für ein Abtnebenhaus auf dem Tisch. In diesem soll neben einer mittelalterlichen Kochstelle auch eine Badstube eingerichtet werden. Der Ausschuss gab seine Zustimmung.