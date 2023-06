Seit der russischen Besatzung und der Rückeroberung durch die Ukraine ist der Oblast Cherson auch vielen Menschen in Deutschland bekannt.

Nach der Zerstörung des gewaltigen Kachowka-Staudamms ist die Region im Süden der Ukraine von schweren Überschwemmungen betroffen. Die Wassermassen strömen ungehindert und überfluten Dörfer und Städte. Die Strom- und Wasserversorgung ist an einigen Orten zusammengebrochen, auch das Mobilfunknetz funktioniert in weiten Teilen nicht mehr. Tausende Menschen müssen aus den überschwemmten Gebieten evakuiert werden. Die Menschen haben alles verloren.

Sammlung für die Ukraine

Das Team der Kleiderkammer rund um Anzhela Rekhta und Ralf Epple hat bereits Kleidung in die Ukraine geschickt. Im Landkreis Sigmaringen gibt es auch weiterhin Sammlungen, die privat in die Ukraine transportiert werden. Unter anderem hat auch die Schule von Anzhela Rekhta, die Ludwig-Erhard-Schule in Sigmaringen, Kleiderspenden gesammelt. Für die Ukraine werden weitere Sachspenden benötigt. „Das Wasser steht nach der Überschwemmung meterhoch“, erklärt Rekhta im Gespräch mit dieser Zeitung.

Gesucht sind Haushaltsgeräte, Schlafsäcke und haltbare Lebensmittel

Die Menschen haben nichts mehr. Für diese Spendenaktion werden Haushaltsgeräte gesammelt wie Haartrockner, Wasserkocher, Powerbanks, Ladegeräte und Taschenlampen, aber auch Schlafsäcke, Kissen, Decken, Bettwäsche und Handtücher. Außerdem werden Hygieneprodukte benötigt sowie Lebensmittel mit langer Haltbarkeit und Kerzen. Die Spenden können mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr im Westflügel, erreichbar vom Innenhof, im Schloss Meßkirch abgegeben werden.

Auch für Ukrainer in Meßkirch wird Kleidung benötigt

Für die Ukrainer, die in Meßkirch und den Teilorten leben, sucht das Team der Kleiderkammer aktuell Sommerkleider in allen Größen sowie Schuhe. Besonders gefragt sind zurzeit Sommerschuhe, Sneakers und Turnschuhe aller Art. Für eine schwangere Ukrainerin wird ein gebrauchter Kinderwagen benötigt, schildert Anzhela Rekhta, die sich ebenso wie ihre Mutter Larysa ehrenamtlich in der Kleiderkammer engagiert. Auch Spielsachen für Kinder wird gerne angenommen. Ralf Epple bittet darum, dass nur gut erhaltene Sachen gespendet werden.