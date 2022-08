Meßkirch vor 5 Stunden

Kleiderkammer in Meßkirch ist gut bestückt

Alle Bedürftigen in der Stadt erhalten hier Kleidung und Schuhe. Überwiegende Nutzer sind die derzeit 110 ukrainische Flüchtlinge in der Stadt. Geöffnet ist am Mittwoch- und Freitagnachmittag, jeweils von 13 bis 18 Uhr.