von Karl Mägerle

Keine besonderen festlichen Umstände gab es aufgrund der Corona-Pademie anlässlich des Geburtstags von Klaus Restle, der dieser Tage sein 80. Lebensjahr vollendet. Doch das besondere Engagement, das der Jubilar über die Jahrzehnten besonders im Vereinsgeschehen des Dorfes Menningen zeigte, war Anlass, dass er in seinem Eigenheim besondere Glückwünsche entgegennehmen durfte.

Gründungsmitglied beim VfR

Für den Fußballverein VfR Menningen war es Timo Rauser, der die Tätigkeit des Jubilars besonders hervorhob. Restle gehört zu den Gründungsmitgliedern des VfR im Jahre 1961, war unter anderem aktiver Fußballer, bis er 1963 durch einen Sportunfall nicht mehr aktiv mitwirken konnte. Doch seine Interessen galten weiter in all den Jahren dem Fußball: Er war Mitglied des Ausschusses und ab 1971 gehörte er dem Vorstand des VfR als stellvertretender Vorsitzender an. Diese Funktion hatte er bis zum Jahr 1996 inne. Und nach seinem Rücktritt wurde er für sein Wirken mit der Ehrenmitgliedschaft des VfR Menningen gewürdigt.

Eintritt in die Musikkapelle

Sein weiteres Hobby war die Musik. Schon in jungen Jahren sorgte er mit der Ziehharmonika immer wieder bei Vereinsfesten und während der Fastnacht für gute Stimmung. Ab 1960 trat Klaus Restle der Musikkapelle bei, wie die Vorsitzende Marina Grüninger erwähnte. Er spielte an die 40 Jahre im Posaunenregister und engagierte sich auch bei den vielen ehrenamtlichen Einsätzen der Musikkapelle. Er spielte an der Fastnacht bei Auftritten der Fuchszunft und war mehr als zwölf Jahre aktiver Musiker bei der Tanzkapelle „Ablachtal-Musikanten“. Die Musikkapelle Menningen ernannte Klaus Restle ebenfalls Ehrenmitglied.

Freundschaftliche Kontakte knüpfte der Jubilar zum FV Bottenau-Oberkirch (seit 1961) und nach Menningen/Saar (seit 1977). Dank gegenseitiger Besuche wurden enge Verbindungen geknüpft, die bis heute halten.

In kleinem Rahmen gefeiert

Klaus Restle absolvierte eine Ausbildung zum Polsterer, Dekorateur und Tapezierer. Mehr als 50 Jahre, bis zu seinem Rentenalter 2007, war er bei der Firma Hauber in Meßkirch als Raumausstatter beschäftigt. Das Interesse von Klaus Restle gilt immer noch dem Dorfgeschehen, an dem er gerne teilnimmt. Im kleinen Rahmen mit seiner Ehefrau Anita und seinen beiden Töchtern Diana mit Familie und Ilona, wurde im Familienkreis der runde Geburtstag gefeiert.