Die Generalversammlung des Meßkircher Kirchenchors im Gasthaus Adler in Leitishofen wurde mit einem Essen und einem anschließenden Kanon eröffnet. Darüber informiert der Chor in einer Pressemitteilung. Vorsitzender Eberhard Hauff eröffnete die Sitzung, in der Gertrud Lilienthal letztmalig ihren Kassenbericht vorlegte: „Alles hat seine Zeit“, schloss sie und legte nach 33 Jahren ihr Amt nieder. Wegen steuerrechtlicher Änderungen wird die Kasse zukünftig im Pfarrhaus geführt. Gerhard Teyke entlastete nach Prüfung der Unterlagen die Kassiererin und ebenso den Vorstand. Einstimmig wurde den Entlastungen zugestimmt.Es gab ein Präsent für die langjährige Kassiererin und ebenso für Christa Dees, die für eine 60-jährige Mitgliedschaft mit einjähriger Verspätung und Urkunde geehrt wurde. Ihre jahrzehntelange Treue und Ausdauer als Sopranist, Altistin und Notenwartin des Meßkircher Kirchenchores sei einzigartig in der Freiburger Diözese, heißt es. Auch Verena Indlekofer, im Sopran seit 1998, erhielt für 25 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde. Bassist Wolfgang Hafner wurde als Neumitglied begrüßt.Reiner Hipp, Dirigent der inzwischen fusionierten Sängerinnen und Sänger aus Sauldorf und Meßkirch, bedauerte die Tradition, Personen mit den geringsten Fehlzeiten zu beschenken, erst im nächsten Jahr fortsetzen zu können. Er blickte zurück auf die zahlreichen Auftritte des sich neigenden Jahres und gab einen Ausblick auf die nächsten Termine. Unter anderem solle der nächste Dekanats-Chortag wahrscheinlich 2025 in der großen, frisch renovierten und mit einer neuen Orgel ausgestatteten Meßkicher Martinskirche stattfinden. Es folgte die Ansprache des Vorsitzenden, der seiner Stellvertreterin Johanna Brecht für ihr Engagement ein Präsent überreichte. Diese wiederum dankte dem Vorsitzenden Eberhard Hauff für sein humorvolles Wesen, das den Laden zusammenhalte. Alle Geehrten bekamen eine Amaryllis. Pater Ritschis betonte die große Rolle des Chors für die Stärkung des Glaubens und Verbindung der Gemeinschaft. Wünsche und Anträgen beschlossen die Versammlung.