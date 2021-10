Meßkirch – Mit einem Besichtigungstag wird am Samstag, 23. Oktober, die städtische Kindertagesstätte „Kindernest“ in der Stockacher Straße 17 offiziell eröffnet. Einwohner und Interessierte sind von 11.30 Uhr bis 15 Uhr eingeladen, sich den Neubau neben dem Schulzentrum anzuschauen. Aufgrund der weiterhin pandemiebedingt eingeschränkten Möglichkeiten entfällt ein Rahmenprogramm, und für die Besichtigungen gelten die 3-G-Regeln.

Schon von außen ist das Kindernest mit seiner natürlichen Holzfassade und den bunten Fensterelementen eine besondere Erscheinung. Innen sorgen beispielsweise Stäbchenparkett, Treppengeländer mit Echtholz und Edelstahl, Schallschutzdecke sowie Steinzeugfliesen für einen hochwertigen Eindruck. Kiwigrün und Gelb ziehen sich als Hauptfarben durch das ganze Gebäude, hinzu kommen an Tür- und Fensterrahmen die Farben der jeweiligen Gruppen, die allesamt nach Vögeln benannt sind: Raben, Wildgänse, Eulen, Buntspechte, Störche, Spatzen und Küken. Die Wände in den Fluren sind anthrazitfarben und magnetisch, so dass die schmückenden Kunstwerke der Kinder aufgehängt werden können, ohne Tesafilm oder Reißzwecken benutzen zu müssen.

Der Auftrag für den KiTa-Neubau wurde von der Stadtim Jahr 2019 im Rahmen eines Wettbewerbs an Mauch & Offner vergeben. Die Meßkircher Architektengesellschaft war Generalunterehmen und somit lag von der Planung über den Bau bis hin zur Ausstattung alles in den Händen von Manuel Offner und Florian Mauch. Baubeginn war im Februar 2020. Viele Erwachsene, die Erd- und Obergeschoss mit einladenden Gruppenräumen, Spielfluren, Mensa, Bau-Ecke, Malatelier, Schlaf- und Waschräumen erkunden, wünschen sich, hier noch einmal in den Kindergarten gehen zu dürfen. Die große, lichtdurchflutete Turnhalle hat neben Weichbodenmatte, Schaukeln und Sprossenwand sogar eine Kletterwand zu bieten. Auch die Röhrenrutsche vom OG zum Spielplatz ist eine Attraktion. Auf den Spielplatz gelangt man aus allen Gruppenräumen. Der abgetrennte Bereich für die Krippenkinder ist mit altersgerechten Geräten ausgestattet.