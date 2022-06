Rund 40 Kinder besuchen täglich die Ferienbetreuung der Schulsozialarbeit in Meßkirch unter der Trägerschaft des Haus Nazareth. Mit vielen neuen Spielgeräten sollen Corona-Defizite abgebaut werden

In der Corona-Pandemie erschwerte das Home-Schooling das Erlernen von sozialen Kompetenzen. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt wieder Angebot für Kinder gibt. Rund 40 Kinder besuchten in dieser Woche die Ferienbetreuung für Meßkircher Schüler in