Stein um Stein entsteht das Motiv: Die Schüler der Grundschule Rohrdorf basteln unter Anleitung von Martina Strigel von der Jugendkunstschule Pfullendorf einen Mosaikengel für den Friedhof. Er soll in der Aussegnungshalle seinen Platz finden. Ortsvorsteher Egon Stehmer freut sich über diese Aktion, die ein Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde und Schule ist.

Die Grundschüler dürfen an dem bunten Engel arbeiten, der aus Fliesenstücken zu einem Mosaik gebildet wird. Eifrig sind sie dabei, die Einzelteile zu platzieren. Oleksii Kryvonos schneidet gekonnt die Fliesen in kleine Stücke. Man sieht, dass er bereits Erfahrung darin hat. „In der Ukraine habe ich das schon gemacht. Auf der Baustelle vor dem Haus“, erzählt er. Lotta Ramsperger liebt besonders das Kleben der Fliesenteile auf die Holzplatte. Ihr gefallen die hellen Teile besonders, die ein bisschen im Licht schimmern.

Die Schablone für den Engel zeichnete Lehrerin Ulrike Walz und ihr Mann sägte ihn aus der Holzplatte aus. Darin sind bereits Löcher angebracht, um das Mosaik später in der Aussegnungshalle befestigen zu können. Die Schule und der Ortsvorsteher sind glücklich darüber, dass die Rohrdorfer Firma Fliesen-Schwarz das Material spendete. „Es macht einfach alles Spaß“, freut sich Leonie Hensler und ergänzt ein Mosaikteil. Ben Riegger ergänzt ein Muster aus grauen und schwarzen Mosaikteilen, die ihm am besten gefallen.

„Wir hatten bereits im vergangenen Jahr ein Mosaik-Projekt“, erzählt Schulleiterin Henriette Keller. Damals habe die Schule auch mit der Jugendkunstschule in Pfullendorf zusammengearbeitet und beobachtet, dass dies den Kindern sehr viel Spaß bereitete. Aus diesem Grund sei sie auf die Idee eines Mosaikengels gekommen, als der Ortsvorsteher eine Verschönerung für den Friedhof gesucht habe. „Wir beteiligen uns gerne am Dorfleben“, betont Keller und Egon Stehmer steuert dafür gerne etwas Süßes für die Adventskalender-Aktion der Schule bei. Wann der Engel in der Aussegnungshalle montiert werden kann, steht noch nicht fest.