Im Meßkircher Ortsteil Rohrdorf ist am Ortseingang, nahe der Einfahrt zur Bundesstraße 313, ein großes Bauvorhaben geplant. Ein Investor will an dieser Stelle fünf Mehrfamilienhäuser mit 51 Wohnungen bauen. Damit dieses Projekt umgesetzt werden kann, ist ein Bebauungsplan nötig. Mit einem Entwurf für diesen Plan befasste sich der Gemeinderat. Und kassierte die Idee, oberirdische Parkplätze zu schaffen. Denn eine nötige Zufahrt, die auf einem bestehenden Feldweg geplant war, lehnte das Gremium mit knapper Mehrheit ab. Mit 6 zu 5 Stimmen (bei zwei Enthaltungen) ging die Abstimmung aus. Nun wird die Verwaltung den Entwurf des Bebauungsplans an den Architekten zurückgeben, damit dieser ihn entsprechend überarbeitet. Der Weg zu den 16 Stellplätzen war als befestigter Schotterweg geplant, der als Sackgasse am Teuerbach endet.

Bürgermeister Arne Zwick hatte letztendlich vergeblich darum geworben, dass die oberirdischen Parkplätze an dieser Stelle des Areals gebaut werden können. Joachim Bach, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Gemeinderat, hatte als Argument dagegen ins Feld geführt, dass der Rohrdorfer Ortschaftsrat dieser Planung nicht zugestimmt habe. Begründet wurde dies mit einem zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommen und dass die Zufahrt über eine Hofeinfahrt zwischen zwei Gebäuden vorgesehen sei. Zwick hielt dagegen, dass dank der Stellplätze in diesem Bereich wildes Parken vermieden werde. Die Bewohner und deren Besucher würden so kaum Probleme mit der Parkplatzsuche bekommen.

Für die künftigen Bewohner des geplanten Wohnquartiers werden Stellplätze in einer Tiefgarage geschaffen, dafür soll das Areal weitgehend unterkellert werden. In einer seiner nächsten Sitzungen wird sich der Gemeinderat erneut mit dem dann geänderten Bebauungsplan auseinandersetzen. Für diese Sitzung forderte Angela Andres, Fraktionsvorsitzende der Grünen, genaue Angaben, wie viele Parkplätze in der geplanten Tiefgarage des Bauprojekts entstehen sollen.