Pfarrer Markus Moser vertritt in der Kolumne „Gedanken zu Fastenzeit und Ostern“ die Ansicht, dass der Glaube eine immense Kraft der Freiheit inne hat.

Durch Jesus von Nazareth ist Gott lebendig geworden in Raum und Zeit. Jesus von Nazareth ist den Weg für die Menschen gegangen, um ihnen zu sagen: so wie ihr lebt, müsst ihr nicht leben. Denn für den, der an ihn glaubt, ist nichts unmöglich.Die