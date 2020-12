Meßkirch Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Katzenzunft Meßkirch: Narrenmutter Sandra Kempf bleibt wegen der Corona-Pandemie ein weiteres Jahr im Amt

Am Dreikönigstag beginnt in der Region normalerweise die Fasnet. Die aktuelle Coronaverordnung verbietet Zusammenkünfte und die Landesregierung hat gerade einen Lockdown bis zum 10. Januar angekündigt. Für die Katzenzunft in Meßkirch stellt sich die Frage: Wie geht es weiter?