Starker Rauch bildete sich am Sonntagmittag um kurz vor 12 Uhr in einem Kamin in der Straße „Am Gerbertürle“. Wie die Polizei mitteilt, nahm eine Anwohnerin den Qualm wahr und alarmierte die Feuerwehr. Diese stellte bei ihrem Eintreffen fest, dass es im Kamin des Hauses brannte. Zusammen mit dem ebenfalls verständigten Kaminfeger ließen die Wehrleute das Feuer kontrolliert abbrennen. Die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.