Im stimmungsvollen Rahmen des Festsaales von Schloss Messkirch gibt es am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr einen abwechslungsreichen Vortrag mit Musik von dem hierzulande bekannten Dirigenten Georg Mais mit dem Titel „Joseph Haydn und sein Papagei“. Darin stellt der Musiker dem Publikum das Leben und Wirken des großen Wiener Komponisten mit allen menschlichen Licht- und Schattenseiten vor, wie die Meßkircher Tourist-Information mitteilt. Die Geigerin Katharina Schmitz von den Münchnern Philharmonikern und der Bratschist Immo Schaar als Mitglied des Gewandhausorchesters Leipzig spielen dazu Meisterwerke für Violine und Viola aus der Zeit des großen Haydn. Unter anderem erklingen Duos von Haydn‘s Bruder Michael sowie das berühmte Duo in G-Dur von Mozart KV 423 und selbstverständlich Musik des berühmten Joseph Haydn. Karten sind zum Preis von 17 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Information Meßkirch, Tel. 07575 206-1422 oder schloss@messkirch.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 16 Uhr.