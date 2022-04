Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause gab es jetzt wieder eine Generalversammlung der Musikkapelle Heudorf. Deren Höhepunkt war die Ernennung von Johann Amann zum Ehrenmitglied, wie der Verein mitteilt. Amann war seit 1985 aktives Mitglied in der Musikkapelle und lief als Fahnenträger immer ganz vorne mit. Bei Arbeitseinsätzen war er immer dabei und mit seinem handwerklichen Geschick eine große Hilfe. Für 34-jährige aktive Musikantentätigkeit wurde er vom Vorsitzenden Steffen Beha mit einer Ehrenurkunde und einem großen Präsentkorb ausgezeichnet.

Finanzielle Ausfälle wegen Pandemie

Schriftführerin Stefanie Schweikart erinnerte an das Jahr 2019, als die Musikkapelle unter anderem beim Narrentreffen in Offenburg oder beim Kreismusikfest in Hohentengen auftreten konnte. Der Bericht über das Jahr 2020 brach wegen der Corona-Pandemie nach der Fasnet ab. Erst im Juni 2020 konnten wieder Musikproben im Freien stattfinden. Im September 2021 gab es einen kleinen Dorfhock vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Kassiererin Aileen Beha gab einen Einblick in den Kassenstand der vergangenen drei Jahre. Es gab ein deutliches Defizit, welches hauptsächlich durch die Anschaffung der neuen Fasnets-Uniformen und die ergänzenden Bauarbeiten im neuen Probelokal zustande kam. Durch den Ausfall des Konzerts und des Sommerfestes konnten keine großen Einnahmen verbucht werden.

Sommerfest am 10. und 11. Juli geplant

„Die vergangenen zwei Jahre sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen“, so der Vorsitzende Steffen Beha. „Jedoch haben wir wenige Ausfälle, alle haben Freude an den Proben.“ Der Heudorfer Musikverein freut sich bereits auf den ersten Auftritt am 1. Mai in Triberg/Nußbach. Es folgen weitere am 26. Mai in Buchheim und am 2. Oktober im Strohpark in Schwenningen. Das eigene Sommerfest ist am 10. und 11. Juli am Dorfgemeinschaftshaus geplant. Ab Mai ist eine Blockflötengruppe gemeinsam mit dem Musikverein Rohrdorf geplant, welche über die Musikschule „Hast du Töne“ organisiert wird.

Musikverein auf Dirigenten-Suche

Dirigent Simon Löw gab nochmals bekannt, dass er zum Ende des Jahres nach zehn Jahren Dirigententätigkeit aufhören wird. Die Musikkapelle bedauert diese Entscheidung sehr und hofft, dass bis zum Ende des Jahres ein guter Ersatz gefunden werden kann.

Ortsvorsteherin Birgitta Amann bedankte sich beim Musikverein unter anderem für die zahlreichen Arbeitseinsätze im Dorf.