Was verbindet die ukrainische und die türkische Küche? Zu dieser Frage bestand in Meßkirch die Möglichkeit des intensiven Austauschs. Der Türkisch-Islamische Kulturverein, Geflüchtete aus der Ukraine und der Caritasverband hatten zum gemeinsamen Kochen eingeladen. Rund 25 Köchinnen und einige wenige Köche – bunt gemischt mit türkischem, ukrainischem, iranischem, oberschwäbischem, aber auch norddeutschem Hintergrund – hatten sich in der Schulküche der Grafen-von-Zimmern-Realschule in Meßkirch eingefunden. Auch der neue Vikar der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf, Jörg Künning, war der Einladung gefolgt.

Gekocht wurden die traditionelle türkische Linsensuppe sowie Börek, ein Auflauf aus dem strudelteigähnlichen Yufka-Teig und einer Füllung aus Schafskäse und Eiern. „Minze und Zitrone in der Linsensuppe helfen gegen Erkältung“, erläutert Selma Sahin. Sie ist Mitglied im Türkisch-Islamischen Kulturverein und organisiert das gemeinsame Kochen mit, das bereits in den vergangenen Jahren mehrmals stattgefunden hat.

In diesem Jahr sind zum ersten Mal Ukrainerinnen dabei. Diese haben unter anderem gefüllte Paprika zubereitet. Die Ukrainerinnen kochen das Gericht mit Rinder- anstatt mit Schweinehack, damit die muslimischen Teilnehmerinnen auch mitessen dürfen, wie Nina Gerschanik erklärt. Die Ukrainerin lebt seit 13 Jahren in Deutschland und arbeitet in der Migrationsberatung bei der Caritas in Meßkirch.

Die Mlinzi, mit süßem Quark gefüllte Pfannkuchen, sind eine iranisch-ukrainische Gemeinschaftsproduktion. Die zehnjährige Mana aus dem Iran, die mit ihrer Mutter gekommen ist, füllt und faltet unter Anweisung der ukrainischen Köchinnen die Pfannkuchen. Am Ende wurde gemeinsam an einer großen Tafel gegessen. Der Raum war voll des Lobes über die köstlichen Gerichte, für die man gemeinsam geschnippelt, gebraten und gebacken hatte. Das Kochen fand im Rahmen der interkulturellen Woche statt.