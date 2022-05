Meßkirch vor 17 Stunden

In Meßkirch wurde gefeiert und getanzt: Ausgelassene Stimmung bei der Musiknacht

Die Musiknacht am Freitag zog viele Menschen an. Neben dem tollen Angebot in den zehn Gastronomien freuten sich viele wieder über die Möglichkeit, ausgelassen zu feiern.