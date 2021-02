von Julia Lutz

Die Corona-Fallzahlen sinken auch im Landkreis Tuttlingen deutlich, dennoch sei man in Baden-Württemberg immer noch auf Platz sechs bei der 7-Tages-Inzidenz. Das sagte Landrat Stefan Bär in einer virtuellen Pressekonferenz. Weil die Inzidenz bis Ende der Woche noch deutlich über 50 lag und immer noch ein diffuses Infektionsgeschehen im Kreisgebiet vorliege, wurde eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Während die Bürger im Landkreis Sigmaringen abends – unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen – auf die Straße können, müssen sich die Bewohner im Kreis Tuttlingen gedulden. Voraussichtlich bis 28. Februar gilt die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr. „Sollten wir zwei Tage am Stück unter der Grenze von 50 sein, heben wir die Ausgangsbeschränkung vorher auf“, versprach Landrat Stefan Bär.

Wöchentlich informiert Landrat Stefan Bär über die Corona-Entwicklungen im Landkreis Tuttlingen.

Landkreis musste sich gegenüber Sozialministerium rechtfertigen

Gegenüber dem Sozialministerium hätte das Landratsamt sich rechtfertigen müssen, wenn die Behörde keine neue Allgemeinverfügung erlassen hätte. Deshalb fanden Absprachen mit dem Schwarzwald-Baar Kreis und dem Landkreis Konstanz ab. In beiden Kreisen gibt es ebenfalls Ausgangsbeschränkungen. „Es sind wirklich gute Zahlen“, freute er sich über die gesunkenen Infektionszahlen. Es sei gelungen, die Inzidenz vom Spitzenwert 287 im Dezember auf 73,5 am vergangenen Freitag zu drücken. Man müsse jetzt an diesen Erfolg weiter anknüpfen und dürfe nicht leichtsinnig werden. „Das Ziel ist, wieder unter 35 zu kommen“, sagte Bär. Dazu dürften sieben Tage lang nicht mehr als 50 Coronatestungen positiv ausfallen.

Deutliche Entspannung in den Pflegeheimen

Die gesunkenen Infektionszahlen seien auch der positiven Entwicklungen in den Pflegeeinrichtungen zu verdanken. Am Freitag waren insgesamt nur noch 21 Bewohner und Mitarbeiter mit Corona infiziert, davon nur noch sechs Bewohner. Allerdings ist auch die britische Corona-Mutation im Kreis Tuttlingen angekommen. Inzwischen gibt es fünf Fälle. Neben dem bereits bekannten Ehepaar, das aus Großbritannien eingereist war, wurde die Mutation bei einem weiteren Ehepaar und einer Einzelperson nachgewiesen. Die Personen seien miteinander nicht bekannt. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, attestierte Bär und bedankte sich bei den Bürgern für das Verständnis. Der Schmotzige Dunnschdig sei ein ruhiger Tag gewesen. „Alles ist sehr diszipliniert abgelaufen. Ich danke den Narren für ihre Disziplin“, freute sich der Landrat, der selbst bekennender Fasnachter ist.

Kontaktverfolgung nach wie vor schwierig

Probleme gebe es nach wie vor bei der Kontaktverfolgung. Im Oktober hätte eine infizierte Person im Durchschnitt 6,6 Kontakte dem Gesundheitsamt zur Nachverfolgung gemeldet. Im November seien es noch 2,3 gewesen. Nun melde jeder Infizierte noch 1,4 Kontakte. Neben dem Lockdown bestünde immer noch der Verdacht, dass nicht alle Infizierten ihre Kontakte angeben. Zu einer möglichen Schulöffnung sagte Bär, dass derzeit Schnelltests im Eigengebrauch im Gespräch seien. Bislang würden drei Apotheker diese Tests im Kreis zum Verkauf anbieten. „Da die Testkapazitäten der Abstrichstelle und der Schwerpunktpraxen beschränkt sind, hoffe ich, dass weitere Apotheker aufspringen“, schildert Bär. Allerdings müssten die Bürger diese Schnelltests bezahlen.

Landrat will sich nicht mehr zur verhängnisvollen Wanderung äußern, bei der sich 9 von 14 Teilnehmern mit Corona infizierten

Zur Wanderung in Mühlheim an der Donau, die Mitte Januar mit 14 Personen stattgefunden hatte, wollte sich der Landrat nicht mehr äußern. Solange die Ermittlungen noch laufen, gebe er kein Statement mehr ab. Er er versprach, nach Abschluss der Ermittlungen alle Erkenntnisse offen zu legen, auch die Frage, welches Bußgeld die Wanderer bezahlen müssen. 9 von 14 Teilnehmern hatten sich bei dieser Wanderung mit Corona infiziert. Insgesamt waren es dann 32 Corona-Infektionen.