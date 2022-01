Unglaublich lebendig und bewegt sind die gezeigten Werke der beiden Schwestern in der Kreisgalerie im Meßkircher Schlosss. Ausgestellt sind Zeichnungen und Objekte, von denen manche einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Ausstellung kann bis zum 6. März besucht werden.

In der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss ist das pralle Leben in all seinen Facetten zu betrachten, teils lustig, aber auch gesellschaftskritisch und nachdenklich stimmend. Die Arbeiten zeigen Alltageindrücke wie die Kaffee-Pause im Straßencafé,