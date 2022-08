Die Unterkünfte in der Zimmernstadt sind gut gebucht, wie sich Tourismuschefin Jennifer Werner freut. Die Traumhochzeit von Schlagerstar Anita Hofmann hat für steigende Zahlen bei den Übernachtungen gesorgt.

„Unsere Unterkünfte sind gut gebucht, es ist einiges los in Meßkirch.“ Jennifer Werner, Leiterin der Tourist-Information, zeigt sich im Gespräch sehr zufrieden, was die aktuelle Saison in der Zimmernstadt angeht. Zwar liegen ihr für 2022