Der Schwäbische Albverein Meßkirch hat jedes Jahr auch Mehrtagestouren im Programm. Anfang Mai führte Jochen und Anita Metz an vier Wandertagen, eine elfköpfige Gruppe rund um Buchenbach, im Schwarzwald. Mit Wetterglück und herrlichen Aussichten, gutem Essen und Geselligkeit, waren die sportlichen Herausforderungen gut zu meistern. Neben Mehrtagestouren bietet der Albverein, den es in Meßkirch bereits seit 1894 gibt, auch kleinere Touren am Werktag, sportliche Touren, Vorträge, verschiedene Radtouren und Familienaktivitäten an. Weitere Informationen zum Meßkircher Ortsverein gibt es im Internet unter

https://messkirch.albverein.eu. Bild: Schwäbischer Albverein