Das 55. Rengetsweiler Waldfest findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, in der Rengetsweiler Randenhalle statt. Neu ist, dass das über die Region hinaus beliebte Fest der Rengetsweiler Musikanten und des Fördervereins der Rengetsweiler Musikanten erstmals komplett vom Festplatz am Sportgelände in und um die Rengetsweiler Randenhalle verlegt wird. „Es wird ein komplett anderes Waldfest“, verspricht die Vorsitzende der Rengetsweiler Musikanten, Monika Huber.

Dass der Mut belohnt wird, wegen aktueller Entwicklungen und trotz jahrzehntelanger Traditionen neue Wege zu gehen, zeigten bereits die gelungen Aktionen der Rengetsweiler Musikanten und des Fördervereins während der Corona-Pandemie. 2020 konnte es nur mit einem Festpaket „Waldfest daheim“ stattfinden. „Waldfest meets Wirtshaus“ hieß es 2021 in Kooperation mit vier regionalen Gastronomiebetrieben, bei denen Essen bestellt und abgeholt werden konnte und die Musikanten für jede Bestellung einen Obolus in die Vereinskasse erhielten. Im Gegenzug spielten und spielen die Rengetsweiler Musikanten jeweils in den kooperierenden Gasthäusern auf. Die Rengetsweiler Musikanten und der Förderverein veranstalteten nach den Lockerungen der Regeln gegen die Corona-Pandemie 2022 auch eine der ersten Partynächte in der Region.

Das 55. Rengetsweiler Waldfest wird am Samstag, 13. Mai, ab 19 Uhr mit einer Partynacht mit „DJ Beestyle“ eröffnet. „DJ Beestyle“ ist der gebürtige Gögginger Christian Biehler, eine bekannte Größe in der DJ-Szene, der schon auf dem Southside-Festival auflegte und regelmäßig die Veranstaltung „Meßkirch tanzt“ organisiert. Ein frühes Kommen wird belohnt, denn die ersten 100 Partynacht-Besucher erhalten ein Freigetränk. Einlass für Gäste unter 18 Jahren ist nur mit dem Partypass möglich.

Am Sonntag feiert ganz Rengetsweiler beim Waldfest „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“ mit Musikkapellen aus „drei Ländern des Landkreises“ (Baden, Württemberg und Hohenzollern). Bereits um 10.30 Uhr wird der Festsonntag mit einem zünftigen Frühschoppen mit Fassanstich und Freibier eröffnet. „So wie früher“, freut sich Monika Huber. Dazu spielt die Musikkapelle Sauldorf aus dem badischen Landesteil des Landkreises auf. Das Veranstaltungsprogramm am Sonntag bietet neben der Musik ein buntes Familienprogramm, wo besonders die Kinder viel Unterhaltung finden. Am Sonntag gibt es auch die beliebten „Hähnchen“, viele Kaffeespezialitäten und ein vielfältiges Kuchenbüffet. Der Hammellauf, einer der Höhepunkte des Rengetsweiler Waldfestes, startet um 15 Uhr auf der Wiese neben der Randenhalle. Es locken viele attraktive Preise und als Hauptpreis gibt es einen Hammel. Blasmusik aus Hohenzollern erklingt ab 17 Uhr zum Festausklang durch die Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach.

Prozentual gesehen haben die Rengetsweiler Musikanten viele junge Mitglieder. Der personelle Aufwand für den Auf- und Abbau des Festzeltes und auch der finanzielle Aufwand für das Waldfest sind enorm für eine solch kleine Kapelle mit rund 30 Musikern. Diese Gründe haben die Musikanten und den Förderverein zur Verlegung in die Randenhalle bewogen. Hier ist die Küche eingerichtet und die gesamte Infrastruktur bereits vorhanden, „die ein zünftiges Waldfest“ benötigt.

Den Veranstaltern ist bewusst, welch große Bedeutung und Tradition das Rengetsweiler Waldfest vor allem auch für die älteren Mitglieder des Vereins hat. „Doch wir mussten neu denken“, unterstreicht Monika Huber. Die traditionsreiche Kapelle in Rengetsweiler existiert bereits seit 1914, weiß Marina Sauter. Ihren ersten Auftritt hatte sie anlässlich des Geburtstags des Kaisers Wilhelm II.

Die etwa 30 Musiker und Musikerinnen werden aktuell von Joachim Kille geleitet. Die Kapelle sucht jedoch nach einem neuen Dirigenten.