„Ich kenne sozusagen jede Schraube“, sagt Helmut Geng schmunzelnd. Als die Stadthalle umgebaut wurde, sei es dem damaligen Bürgermeister Robert Rauser wichtig gewesen, dass der neue Hausmeister beim Innenausbau dabei ist, um zu wissen, wie die Leitungen laufen. „Ich habe alle Unterverteiler und Verteiler verklemmt“, berichtet er von den Erfahrungen dieser Zeit, die ihm in den über 30 Jahren seines Dienstes zugute kamen.

Zur Person Helmut Geng wurde 1958 geboren und wuchs in Heudorf auf. Seine Ausbildung zum Elektriker absolvierte er bei der Firma Elektro-Fecht in Meßkirch. Danach arbeitete er zwei Jahre bei der Firma Kegelbahnen Schmidt in Stockach, bevor er zur Firma Hahn-Magnet nach Engelswies wechselte, wo er fast zehn Jahre lang blieb. Am 1. April 1988 begann er bei der Stadt Meßkirch als Hausmeister in der Stadthalle und war beim Bauhof eingegliedert. Mittlerweile gibt es eine separate Abteilung für Hausmeister und Reinigungskräfte. Von 2004 bis 2016 wohnte er mit seiner Frau Ingeborg in Meßkirch, bevor es die beiden wieder zurück nach Heudorf zog, wo Helmut Geng sein Elternhaus umgebaut hatte.

Er erinnert sich noch daran, dass die ersten Veranstaltungen an Fasnacht 1989 stattfanden, als der alte Hallenboden noch lag. Erst danach wurde der Heißasphalt-Boden durch den damals modernen Estrich ersetzt. Die Einweihung feierte die Stadt zusammen mit dem Sportstätten-Förderverein am 17. März 1989.

Große Veranstaltungen in der Stadthalle

Als beste Zeit empfindet er die Jahre von 1989 bis 2005, als noch große Veranstaltungen in der Stadthalle stattfanden. „Es war zwar ein Haufen Arbeit, aber wir haben was erlebt und interessante Leute kennengelernt“, erinnert er sich. Die meisten Künstler und ihre Teams seien sehr freundlich gewesen. Zu den herausragendsten Veranstaltungen zählt er das Konzert der Schlagersängerin Gaby Albrecht in den 1990er Jahren. Sie habe allein auf der Bühne gestanden und die Besucher zwei Stunden lang unterhalten, bei einer tollen Beleuchtung.

Urkomische Begegnung mit österreichischem Volksschauspieler

Als urkomisch schildert Helmut Geng die Begegnung mit dem österreichischen Volksschauspieler und Sänger Max Grießer, der anlässlich einer Sparkassen-Gala auf der Meßkircher Bühne stand. „Schon am Nachmittag, als er in die Halle kam, haben wir uns gebogen vor lachen, da er einen Witz nach dem anderen erzählte“, beschreibt Geng. Auch nach dem Auftritt habe das Team noch gemütlich zusammengesessen, Witze erzählt und Skat gespielt. „Das war so eine nette Truppe. Ich musste sogar im Auto auf meinem Heimweg noch lachen.“

Rockkonzerte am zweiten Weihnachtsfeiertag

In der Anfangszeit gab es in der neuen Stadthalle am zweiten Weihnachtsfeiertag Rockkonzerte. „Diese Besucher waren total anders“, blickt Geng zurück. Da habe er sich zunächst gefragt: „Wer räumt mir da die Halle auf?“ Doch dann habe alles toll geklappt.

Nach der Party folgt das große Aufräumen

Oft hatte der Hausmeister mit seinem Team noch mehrere Stunden Arbeit, wenn eine Veranstaltung zu Ende ging. Es mussten Stühle und Tische weggeräumt, Geschirr gespült und der Saal geputzt werden, damit die Halle am Folgetag wieder für einen Sport-Heimspieltag zur Verfügung stand. Die Veranstaltungen erlebte er als unterhaltsam, zugleich seien sie auch immer stressig gewesen. Und wenn etwas nicht klappte, habe man zumeist beim Hausmeister den Schuldigen gesucht.

Große Anspannung beim Konzert der Zillertaler Schürzenjäger

Die meiste Anspannung habe er bei einem Konzert der Zillertaler Schürzenjäger erlebt. Die hätten so viel Strom für ihren Auftritt gebraucht, dass in der Viehhalle nebenan ein Notstromaggregat aufgestellt und Stromleitungen zur Bühne gelegt werden mussten. „Ich bin bestimmt zehn Mal während des Auftritts in den Elektrokeller gerannt, um zu überprüfen, ob die Sicherungen warm werden“, schildert der langjährige Hausmeister.

Feuer-Notruf stellt sich als Fehlalarm heraus

In jener Nacht erhielt er sogar noch einen Notruf, als er bereits zu Hause war, weil eine Nachbarin der Stadthalle dort angeblich Rauch aufsteigen sah. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um konzentrierten Wasserdampf handelte, der sich durch die aufwendige Lichttechnik und die vielen Besucher entwickelt hatte. Dann erlebte er noch etwas Außergewöhnliches, das noch niemandem seiner Kollegen passiert sei, die er im Laufe der Jahrzehnte bei Fortbildungen getroffen habe.

Bombendrohungen bei Veranstaltungen mit Anita und Alexandra Hofmann

Die Fortbildungsleiter seien immer davon ausgegangen, dass sie nun über reine Theorie sprechen. Doch Helmut Geng musste immer als Einziger die Hand heben bei der Frage, ob schon jemand Erfahrungen mit einem Bombenalarm habe. Und das geschah nicht nur ein Mal, sondern zwei Mal in Meßkirch – stets bei einer Veranstaltung mit Anita und Alexandra Hofmann.

Geng unterstützt Polizei, die mit Spürhunden die Halle absuchte

„Ich wollte gerade die Türe aufschließen und die Gäste hereinlassen, die zur Silvester-Gala kamen, als mein Telefon klingelte.“ Helmut Geng hat diesen Moment noch genau abgespeichert. Eine männliche Stimme habe behauptet, in der Stadthalle eine Bombe deponiert zu haben. Die Polizei rückte schnell an, um mit Spürhunden alle Räume abzusuchen. Der Hausmeister musste danach mit der Polizei durch die Räume gehen, um alle Dinge, die sich darin befanden, zu identifizieren. Nach zwei Stunden konnten die Gäste die Halle betreten.

Entspannter Blick auf den Ruhestand: „Ich sehe das ganz locker“

Nach der langen Zeit in der Verantwortung für die Stadthalle freut sich Helmut Geng auf seinen Ruhestand. Er möchte die Terrasse vor seinem Haus richten, sich um den Garten kümmern, mehr Fahrrad fahren und sich vielleicht einen Hund anschaffen, um mehr an der frischen Luft zu sein. „Ich sehe das ganz locker“, sagt er entspannt.