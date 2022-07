Thalheim (kaj) Die Dorfmitte von Thalheim ist um ein Schmuckstück reicher. Das soll am Sonntag gebührend gefeiert werden. Das umgebaute und sanierte „Haus der Vereine“ wird eingeweiht und die Türen stehen offen, damit sich alle Interessierten ein Bild vom neuen, alten Rathaus machen können. Das Ergebnis überzeugt von Außen wie Innen.

Ein Blick zurück

Vor 180 Jahren entstand in Thalheim zwischen Unter- und Oberdorf auf der grünen Wiese eine neue Kirche mit Dorfplatz und neuem Schul- und Gemeindehaus. Das architektonische Konzept für das Ensemble stammte vom damaligen hohenzollerischen Baurat Joseph Laur.

Mit dem Neubau der Schule am Ortsrand, dem Wegfall der selbstständigen Gemeindeverwaltung und weniger werdenden kirchlichen Anlässen verlor der zentrale Platz im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung. Das alte Rathaus samt Platz wurde immer mehr zum Sanierungsfall.

Seit 2010 hat sich die Thalheimer Bürgerschaft mit dem Ortschaftsrat und dem Gemeinderat intensive Gedanken gemacht, wie die Ortsmitte wieder mit Leben gefüllt werden könnte. Fragen standen im Raum, ob das Vereinsleben zukünftig eher am Dorfrand im ehemaligen Schulgebäude oder gar in einem Neubau im Gewerbegebiet stattfinden sollte.

2017 fiel die Entscheidung, das Dorfgemeinschaftsleben in der Dorfmitte zu reaktivieren und zu bündeln. Das Rathaus wurde zum „Haus der Vereine“ umgebaut und der Dorf- und Kirchplatz wieder ansprechend mit Bäumen, Bänken, Brunnen und attraktiver Pflasterung gestaltet.

Umbau von 2019 bis 2021

Der Gemeinde Leibertingen gelang es, die Projekte „Haus der Vereine“ und „Dorfplatz“ bei der Bewerbung als ELR-Schwerpunktgemeinde erfolgreich einzubringen, so dass das Umbau- und Sanierungsvorhaben mit ELR-Mitteln, Zuschuss aus dem Ausgleichsstock und der KfW Förderung realisiert werden konnte. Die Gemeinde arbeitet mit dem Architekten Reinhold Gindele zuammen, um das in die Jahre gekommene Rathaus auf einen modernen Stand zu bringen und doch den alten Charakter des Gebäudes beizubehalten. Die Dorfgemeinschaft entkernte das Gebäude in Eigenleistung. Dann setzten die Handwerker von Frühjahr 2019 bis Herbst 2021 die Pläne in die Tat um.

Wegweiser

Im Erdgeschoss probt der Chor, hier befinden sich Bücherei und Landjugend sowie die Backstube. Im Obergeschoss sind die Anlaufstellen für Gymnastik und Musikkapelle. Im Dachgeschoss sind Ortsverwaltung, Gemeindesaal sowie die Räume für Köhlerzunft, Theater und Brauchtum zu finden.

Programm am Sonntag

9 Uhr Gottesdienst in der Kirche, danach Einweihung von Platz und Haus der Vereine auf dem Dorfplatz in Thalheim mit Pfarrer Dulik

10.15 Uhr Grußworte auf dem Dorfplatz, musikalische Begleitung durch den Kinderchor Ohrwurm

11 Uhr Tag der offenen Tür, Frühschoppenbewirtung auf dem Platz mit Musikkapelle, Dinnele aus dem Backhaus, Mittagessenbewirtung vom Grill, Spielstraße Landjugend