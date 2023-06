Der Handwerker- und Bauernmarkt rund um das Schloss Meßkirch ist im Veranstaltungskalender der Kleinstadt nicht mehr wegzudenken. Nach einer kleinen Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, findet dieser am kommenden Sonntag, 18. Juni, bereits zum zehnten Mal im Schlossinnenhof, dem Parkplatz vor der Remise und dem Hofgarten statt.

Mit der Biberbahn zum Aktionstag

Neben lukullischen Genüssen wird ein tolles Programm mit Handwerkervorführungen, Musik und Führungen im und ums Schloss angeboten. Aus den Nachbargemeinden ist der Handwerker- und Bauernmarkt bequem mit der Biberbahn zu erreichen, die immer an Sonn- und Feiertagen verkehrt. Vom Bahnhof geht es bequem per Fuß zum Schloss. Zuletzt fand der Markt 2019 statt. Der gewohnte zweijährige Rhythmus musste wegen Corona unterbrochen werden. Um so größer ist die Freude, dass dieses Jahr wieder ein Markt realisiert werden kann.

Regionale Produkte

Produkte aus der Region wie Obst, Brot, Säfte, Kräuter, Wurstwaren, selbstgemachte Maultaschen und vieles mehr werden zum Kauf angeboten oder können direkt vor Ort gekostet werden. Ergänzt wird das Kulinarische durch Holzartikel, Naturseifen, Imkerprodukte, Schmuck, Alpakaprodukte und verschiedene Handarbeiten.

Eselreiten, Kutschfahrten und Seifenblasenworkshops

Für Kinder gibt es dieses Jahr wieder ein besonderes Programm, sodass für die gesamte Familie etwas geboten ist. Auf die kleinen Besucher warten unter anderem Fahrten mit der Eselkutsche, eine Seifenblasenshow, Glitzertattoos und ein Karussell. Das Kinderprogramm beginnt ab 11 Uhr in verschiedenen Zeitabschnitten. Das Eselreiten und die Kutschfahrten ab dem Hofgarten finden von 13 bis 15 Uhr statt. Auf dem Remisenparkplatz ist von 14 bis 14.30 Uhr eine einzigartige Seifenblasenshow zu sehe , ab 15.30 Uhr wird vor dem Schloss ein Workshop rund um die bunten Seifenblasen angeboten. Die Seifenblasenshow wird um 17.30 Uhr nochmals zum Abschluss des Tages wiederholt.

Musik im Schlossinnenhof

Für den musikalischen Rahmen sorgen die Stadtkapelle Meßkirch und die Musikkapelle Kreenheinstetten. Die Stadtkapelle Meßkirch spielt von 12 bis 14 Uhr, die Musikkapelle Kreenheinstetten von 14.30 bis 16.30 Uhr. Beide unterhalten im Innenhof. Ein gemütlicher Biergarten mit Schattenplätzen und verschiedene Stände mit Speisen, Kaffee und Kuchen laden zum Verweilen ein. Angeboten werden regionale Köstlichkeiten wie Ochsenfetzen, Maultaschen mit Kartoffelsalat oder auch frische Dinnele aus dem Steinofen.

Im Schlossinnenhof ist viel geboten. Unter anderem spielt die Stadtkapelle Meßkirch unter Leitung ihres Dirigenten Zsombor Rethy (Bild). | Bild: Günther Brender

Alle Museen geöffnet

Geöffnet haben am Sonntag auch die Meßkircher Museen. Die Kreisgalerie im Schloss Meßkirch öffnet von 12 bis 18 Uhr, das Martin-Heidegger-Museum (ebenfalls im Schloss) zur gleichen Zeit. Das Oldtimermuseum in der Schlossremise öffnet von 13 bis 17 Uhr seine Türen. Integriert in das Kultur- und Museumszentrum Schloss Meßkirch hat seit März 2006 im Südflügel der Schlossanlage auf zwei Etagen und einer Gesamtfläche von rund 450 Quadratmetern die Kreisgalerie Schloss Meßkirch ihren Standort gefunden. Dort ist noch bis Sonntag, 25. Juni, die Ausstellung „Der Tod hat nicht das letzte Wort“ zu sehen, die sich der Passionszeit rund um Ostern widmet. Das Martin-Heidegger-Museum erstreckt sich über drei Räume im Erdgeschoss des Ostflügels und zeigt Exponate aus dem Leben und dem Vermächtnis des berühmten Philosophen. Im Oldtimermuseum sind etwa 20 Automobile der Vor- und Nachkriegszeit im vergangenen Jahrhundert zu sehen, darunter auch ein Schakomobil, das in Meßkirch gebaut wurde.