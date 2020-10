von Christl Eberlein

Der Herbst ist da und bei vielen Autofahrern drängt sich die Frage auf: „Soll ich jetzt schon die Winterreifen aufziehen?“ Wer rechtzeitig handelt, der ist bei einem plötzlichen Wetterumschwung auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wer sich unsicher ist, kann sich an einer einfachen Regel, der sogenannten „O-bis-O-Regel, orientieren. Die Faustregel für die Winterreifennutzung heißt immer noch ‚von Oktober bis Ostern“, erklärt Siegmund Bauknecht, Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung Sigmaringen. Das Auto sollte also vom Monat Oktober bis zum Wochenende nach Ostern mit Winterreifen ausgestattet sein.

Schnell einen Termin besorgen

Eine gesetzliche Regelung für einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Winterausrüstung montiert sein muss, gibt es allerdings nicht. Vorgeschrieben ist jedoch, dass die Winterreifen drauf sein müssen, sobald man bei Glatteis, Schneematsch, Schneeglätte oder vergleichbaren winterlichen Verhältnissen mit dem Auto unterwegs ist. Wer sich dabei alleine auf den Wetterbericht verlässt, ist oftmals nicht gut beraten, denn selbst dann, wenn man den richtigen Zeitpunkt noch gerade so erwischen könnte, gibt es keine freien Termine mehr in der Werkstatt. „Ich empfehle jedem, der noch keinen Termin hat, so schnell wie möglich tätig zu werden, denn gerade in höheren Lagen kommt der Schnee schneller als gedacht“, so Obermeister Bauknecht.

Zeit für einen Neuen? Wer im Zuge des Werkstattbesuchs mit seinem alten Fahrzeug vielleicht feststellt, dass es Zeit wird für einen neuen Wagen, der wird bei den Neu- und Gebrauchtwagenhändlern gut beraten. „Früher hat es oft geheißen, im Winter kein Auto kaufen“, erinnert sich Armin Stadler aus Sauldorf-Rast. Er bietet in seinem Autohaus Neu- und Gebrauchtwagen unterschiedlicher Marken und ist der Ansicht: „Die richtige Zeit für einen Neuen ist immer!“ Laut Kfz-Innung sei für Autokäufer, die spätestens im Frühjahr einen neuen fahrbaren Untersatz haben wollen, die Herbst- und Winterzeit ideal für eine Neuwagenbestellungen. „Auf dem Neuwagensektor finden die Kunden natürlich die modernsten Fahrzeuge vor, egal ob Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid oder Elektroauto. Gerade bei den beiden Letzteren kann es je nach Modell aber zu längeren Wartezeiten kommen“, so Obermeister Bauknecht.

Selbst bei Ganzjahresreifen sei empfohlen, die Profiltiefe und das Alter der Reifen zu prüfen. Ein alter oder im Sommer verschlissener Ganzjahresreifen bringe im Winter nichts mehr. Die vorgeschriebenen 1,6 Millimeter Mindestprofil seien viel zu wenig. Schließlich geht es ja um die eigene Sicherheit und um die Sicherheit anderer. „Unsere Werkstätten und Autohäuser sorgen für alle sicherheitsrelevanten Komponenten, stellen die Beleuchtung ein, helfen bei der Winterreifenwahl, machen die Autos der Kunden winterfit oder unterstützen bei der Fahrzeugpflege“, versichert der Obermeister.

Michael Boos überprüft den Kühlerfrostschutz bei einem Kundenwagen. | Bild: Christl Eberlein

Um mit dem Fahrzeug in der kalten Jahreszeit sicher unterwegs zu sein, gehört aber mehr, als der Reifenwechsel. „Das Wichtigste beim Wintercheck ist die Beleuchtung“, sagt Kfz-Techniker-Meister Michael Boos aus Meßkirch. Die Überprüfung der Lichtanlage und die richtige Höheneinstellung der Scheinwerfer, die auch zu einer normalen Inspektion gehören, seien in der dunklen Jahreszeit um so wichtiger. Auf Wunsch kontrolliert er auch Bremsen, Kühler- und Scheibenfrostschutz, Wischer und prüft Ölstand sowie Reifenluftdruck. Diese Arbeiten stehen auch in der Werkstatt von Auto Zimmermann in Meßkirch zur Zeit mehrfach auf dem Plan, denn auch hier laufen die Wintervorbereitungen bei den Fahrzeugen der Kunden auf Hochtouren. Kfz-Meister Helmut Lang weiß: „Wenn die erste Flocke fällt, dann sollen innerhalb von 24 Stunden alle Winterreifen drauf und die Autos winterfest sein. Aber das geht natürlich nicht.“ Deshalb rät auch er dazu, sich rechtzeitig um einen Termin in der Werkstatt zu kümmern.

Mangelhafte Winterausrüstung kann auch strafrechtlich relevant werden

Herrschen auf der Straße Glatteis, Schneeglätte, Eis- oder Reifglätte, dann kann es nicht nur gefährlich werden, sondern auch teuer. Bußgelder werden fällig, sobald das Fahrzeug keine ausreichende Winterausrüstung aufweist, denn dann besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Neben Strafen für die Mängel am Fahrzeug, kann es zu weitaus schlimmeren Ermittlungen kommen, erklärt Markus Sauter vom Polizeipräsidium Ravensburg. „Bei einem Unfall sind selbstverständlich, je nach Unfallfolge, auch die Straftatbestände der fahrlässigen Körperverletzung beziehungsweise fahrlässigen Tötung denkbar“, sagt er.

„Corona-Ausreden“ ziehen nicht

„Corona-Ausreden“ im Bezug auf den Wintercheck des Fahrzeugs gibt es übrigens nicht, denn in den Autowerkstätten läuft alles ganz normal. An die Corona-Umstände sind alle Betriebe angepasst, bestätigt die Kfz-Innung Sigmaringen. „Unter Einhaltung aller Hygieneregeln läuft die Arbeit wie vor Corona„, versichert Bauknecht.