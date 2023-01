Auf fruchtbaren Boden ist offensichtlich die Idee der Stadt Meßkirch gefallen, ein Ärztehaus zu bauen. Sollten alle Interessenten in diesem ihre Praxen eröffnen, dann würden die Patienten zahlreiche medizinische Angebote vorfinden.

Gesundheitszentrum will umziehen

Klar ist, dass das Meßkircher Gesundheitszentrum dort hin umsiedeln will. Daneben haben zwei in der Stadt ansässige Physiopraxen Interesse bekundet, dorthin umzuziehen. Dies gilt auch für eine Ergopraxis, eine Praxis für Fußpflege und eine Apotheke. Daneben will nach derzeitigem Stand eine Zahnarztpraxis neu in der Stadt ansiedeln und dafür das Ärztehaus nutzen. Ebenfalls neu könnte hier eine Apotheke eröffnen. Und schließlich habe auch eine Bäckerei signalisiert, Räume in dem Ärztehaus beziehen zu wollen. Auf Anfrage des SÜDKURIER gab Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick Auskunft über den Stand der Dinge in Sachen Ärztehaus.

Rechtsform ist noch offen

Noch offen sei weiter die Rechtsform, unter der das Ärztehaus betrieben werden soll. Nach den bisherigen Überlegungen des Gemeinderats soll die Stadt Betreiberin des Ärztehauses sein. Aktuell würde gemeinsam mit dem Architekturbüro Mauch Offner überlegt, wie die Gebäude des Ärztehauses gestaltet werden könnten. Die bisherigen Planungen sehen zwei Gebäude vor, die auf dem Grundstück der Stadt entstehen sollen. Gebaut wird das Ärztehaus auf dem bisherigen Areal des Stuckateurbetriebs Glocker am Stachus. Geplant werden sollen die Räume so, dass diese möglichst flexibel nutzbar seien, sagte Bürgermeister Zwick gegenüber dem SÜDKURIER. Dies geschehe auch auf der Grundlage der Raumbedürfnisse der jeweiligen Praxen. In diesem Zusammenhang werde auch geklärt, über wie viele Stockwerke die Gebäude verfügen sollen.

Mögliches Primärversorgungszentrum

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER brachte Meßkirchs Bürgermeister auch den Gedanken ins Spiel, ob das Ärztehaus als Primärversorgungszentrum (PVZ) gewertet werden könnte. Der baden-württembergische Gesundheits- und Sozialminister Manne Lucha setzt auf solche Zentren. In einer Informationsschrift seines Ministeriums heißt es dazu: „Wir brauchen in Baden-Württemberg eine regional passgenaue, gut erreichbare ambulante Gesundheitsversorgung. Lokale Gesundheitszentren, auch Primärversorgungszentren genannt, sind ein wichtiger Baustein, um die kommenden Herausforderungen im Gesundheitssystem zu bewältigen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit haben, vor Ort die optimale Versorgung zu finden. In solchen Zentren und Gesundheitsnetzwerken können die Gesundheitsberufe stärker zusammenarbeiten und die Patientinnen und Patienten umfassend betreuen.“

Zur Rolle der Kommunen schreibt das Gesundheitsministerium: „Die Arbeitsbedingungen in ländlichen Einzel- und Kleinpraxen entsprechen häufig nicht mehr den Präferenzen des medizinischen Nachwuchses. Viele junge Ärztinnen und Ärzte bevorzugen heute ein Angestelltenverhältnis und haben ein großes Interesse an der Zusammenarbeit in Teams. Die Suche nach Nachfolgern gestaltet sich zunehmend schwierig. Es herrscht somit ein akuter Handlungsbedarf, auf den insbesondere mit lokalem Engagement reagiert werden muss. Dementsprechend müssen die derzeit nachrückenden Generationen an Ärztinnen und Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen für die Arbeit im ländlichen Raum motiviert und neue Modelle der Gesundheitsversorgung insbesondere in ländlichen Regionen gefunden werden. Zudem müssen innovative Versorgungsstrukturen aufgebaut werden, die auch den Anforderungen der nachrückenden Ärztegeneration gerecht werden. Auch wenn die ärztliche Versorgung in Zukunft weiterhin primär von privatwirtschaftlich betriebenen Praxen und Gesundheitszentren gewährleistet wird, können die Kommunen mit flankierenden Angeboten vor allem dafür sorgen, dass die dezentrale, flächendeckende Versorgung erhalten bleibt und ausgebaut wird. Kommunen haben vor diesem Hintergrund das Potenzial, sich als Akteure für die Sicherung der Versorgung für ihre Bevölkerung zu positionieren.“

Land setzt auf Primärversorgung

Vier Projekte zur Primärversorgung wurden aus Mitteln des Ministeriums von Manne Lucha bis Ende 2021 mit jeweils 150 000 Euro gefördert. 2022 förderte das Land den Ausbau von PVZ mit zehn Millionen Euro. „Als erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen sollen künftig neben der Hausarztpraxis auch Primärversorgungszentren eine wichtige Rolle spielen“, heißt es seitens des Ministeriums.