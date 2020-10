Meßkirch Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Großes Interesse an der Wiederbelebung der Ablachtalbahn

Während einer Informationsveranstaltung des Fördervereins Ablachtalbahn werden in der Meßkircher Stadthalle ab 2021 Tourismus-Fahrten mit Tempo 50 in Aussicht gestellt. Das Landesverkehrsministerium stellt ein Gutachten zur Reaktivierung stillgelegter Strecken in Baden-Württemberg kommende Woche vor.