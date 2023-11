Die große Wanduhr im Sportheim des SV Rohrdorf zeigte genau 11.11 Uhr, als der Zunftmeister der Eulenzunft Rohrdorf, Oliver Stengele, mit drei kräftigen Narri Narro die närrische Saison für das Jahr 2024 eröffnete. Zugleich stand die Jahresversammlung der Zunft an.

Säckelmeisterin Alexandra Sieger konnte über einen zufriedenstellenden Kassenbestand berichten. Als besondere Ausgaben nannte sie Anschaffungen für das Jubiläumstreffen und Erneuerungen der Zunfthäser. Der Zunftmeister erinnerte daran, dass Alexandra Sieger ihr Ehrenamt als Säckelmeisterin weitergeführt hat, obwohl sich bei der vorangegangenen Wahl sich niemand zur Verfügung gestellt hatte. Dieses Amt sei jetzt neu zu besetzten, so der Zunftmeister. Nach längerem Abfragen der Mitglieder entschlossen sich Sonja Degen und Joachim Maas, als Säckelmeister-Team die Vereinskasse für zwei Jahre zu führen. Für ihr Engagement dankte Stengele unter großem Beifall Alexandra Sieger. In den Ausschuss wurde Michael Stier gewählt.

Margarethe Stehmer als Schriftführerin erinnerte in ihrem Rückblick an die schwierigen Zeiten aufgrund der fast zweijährigen Corona-Pandemie und die damit auferlegten Vorschriften. Sehr engagiert waren die Zunftmitglieder, als aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Eulenzunft ein kleines Narrentreffen organisiert wurde. Das ganze Dorf feierte mit Unterstützung aller Vereine einen kleinen „Narrentag“ vor der Benzenburghalle mit sieben befreundeten Zünften.

Ein erster Auswärtstermin in der kommenden Fasnet ist am 13. Januar 2024 der Nachtumzug in Ringgenbach, es folgen Termine am 4. Februar in Bietingen, am 12. Februar in Meßkirch und am 13. Februar in Krauchenwies.

Die anwesenden Vorsitzenden der Rohrdorfer Vereine bedankten sich für die sehr gute Zusammenarbeit. Ortsvorsteher Egon Stehmer sprach den Vereinen für ihr gutes Miteinander und die Pflege des Kulturgutes seinen Dank aus.