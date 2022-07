Meßkirch vor 10 Stunden

Große Vorfreude auf das Meßkircher Stadtfest

Nach zwei Jahren Pause wird von Samstag, 16. Juli, bis Montag, 18. Juli, in der Altstadt wieder gefeiert. Am Samstag startet der Stadtlauf des Turnvereins. Auf der Bühne am Saumarkt gibt es an beiden Tagen Auftritte.