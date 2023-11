Meßkirchs Stadtpfarrer und Dekan Stefan Schmid begrüßte jetzt in der Kirche St. Martin etliche Interessierte, um sie über das Orgelvorhaben zu informieren. Zur Demonstration spielte Organist Volker Nagel auf einer kleinen hölzernen Orgel und zeigte damit, dass die große Pfarrkirche eine ausgewachsene Orgel benötigt, die dem Kirchenraum selbst und den Anforderungen bei Gottesdiensten und kulturellen Veranstaltungen gerecht wird.

2019 war die alte Orgel abgebaut worden. Teile wurden eingelagert, so einige Pfeifen, die noch zu verwenden und in in die neue Orgel integriert werden können. Gegen eine Sanierung der alten Orgel hatte deren Bauweise gesprochen, denn es wäre praktisch kein Raum zur Wartung vorhanden und Arbeiten daran immer sehr umständlich und aufwändig gewesen.

Georg Koch sprach zur Geschichte der Orgeln in St. Martin. Als Orgelinspektor der Erzdiözese Freiburg hat er viel Erfahrung gesammelt. Für St. Martin ist bekannt, dass in den Jahren 1773 bis 1777 nach der Umgestaltung der Stadtpfarrkirche auch neue Orgeln gebaut wurden.

Johann Nepomuk Holzhey aus Ottobeuren bekam den Auftrag dazu. Seine Entwurfszeichnung ist im Generallandesarchiv Karlsruhe erhalten. Auch die kleine Orgel über dem rechten Seitenaltar wurde von Holzhey ersetzt. Die Hauptorgel auf der oberen Empore war zweigeteilt und ließ das mittlere Fenster frei. So konnte von Westen das Licht ungestört durch alle drei Fenster hereinscheinen. 1901 wurde die Orgel durch einen Neubau von Wilhelm Schwarz aus Überlingen ersetzt. Diese nahm auch das mittlere Fenster ein. Im Jahre 1955 wurde durch die Firma Orgelbau Gebrüder Späth, Ennetach, die Orgel tiefgreifend umgebaut und teilweise ersetzt. Der Plan für den Orgelneubau sieht eine geschlossene Front auf der zweiten Empore vor. So wird das mittlere Fenster auch wieder verdeckt werden. Auf viele Jahre, denn die neue Orgel werde viel länger halten.

Versprechen der Firma

Das jedenfalls verspricht Christian Kroll, der technische Leiter der Firma Orgelbau Kuhn AG Schweiz. Diese hat den Zuschlag über die Ausschreibung erhalten. Kroll sprach von vielen Aspekten, die bei der Planung eine wichtige Rolle spielen würden. Das Äußere des Orgelkörpers müsse möglichst harmonisch in das Gesamtbild passen. Vorhandene Strukturen würden fast spielerisch übernommen. So findet sich die obere Wölbung der Fürstenloge mehrfach in der Form der Orgel und der Anordnung und farblichen Gestaltung der Pfeifen wieder.

Für die künstlerische Seite der Anlage, um das gewünschte Klangbild zu erhalten, ist der Spezialist Gunter Böhme zuständig. Die neue Orgel wird hinter dem „Vorhang“ verschwinden. Nur wenn die Schwellen geöffnet werden, bemerkt man den Standort genau. Oben wird der Hauptspieltisch fest verankert sein. Von dort kann auch die Chororgel gespielt oder gekoppelt werden. Im Altarraum wird ein beweglicher Spieltisch stehen.

1000 Euro haben die mehr als 50 Ministranten bei verschiedenen Aktionen für die Orgel gesammelt. Oberministrant Florian Brugger überreichte in der Versammlung den Scheck an Jürgen Fecht und Lothar Bix.