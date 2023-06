machten sich die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf auf den Weg nach Schnerkingen. Ob mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, ob allein oder in einer Gruppe, so schlossen sich die Meßkircher Ministranten mit Pater Rijesh der Gruppe aus Rohrdorf an, um in einer Prozession durch die Fluren nach Schnerkingen zum Gottesdienst zu laufen. Dekan Pfarrer Stefan Schmid begrüßte alle Anwesenden bei herrlichem Sonnenschein auf der Wiese unterhalb der Kapelle St. Peter und Paul. Musikalisch wurde der Gottesdienst von einem Projektchor mitgestaltet. Anschließend lud der NKSV Schnerkingen zum gemütlichen Beisammensein ein.