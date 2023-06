„Oh, so viele Menschen, was feiern die da nur?“, fragte ein kesses Mädchen, das den Kopf hinter einem Tuch auf der Bühne hervorstreckt und das seinen Blick über die vielen Köpfe in der Halle am Feldweg in Meßkirch schweifen ließ. Ihr Kopf verschwand und ein nächster streckte sich in die Höhe: „Ist das das Weihnachtsfest, das wir immer feiern?“ Der nächste Kopf: „Siehst du einen Tannenbaum? Nein, das ist es nicht.“ Dann taucht ein Schüler auf, der meint: „I woiß es, aber mi frogt jo koiner.“

Fröhliches Schmunzeln in Gesichtern der Gäste

Bei diesem charmanten Auftakt zu den Festlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Meßkircher Förderschule erfuhr das Publikum so ganz nebenbei von vielem, was in der Schule gefeiert wird und was gefeiert werden könnte. In allen Gesichtern war ein fröhliches Schmunzeln zu sehen, während jeder einzelne Akteur auf seine ganz charakteristische und amüsante Weise eine Vermutung zum Grund des Festes äußerte. Die Festredner, zu denen neben Bürgermeister Arne Zwick auch Schulrätin Christine Fuchs zählten, äußerten viel Lob für die Schule. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte gestalteten ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm.

„Unsere Schule ist so bunt wie unser Logo“, schilderten die beiden Schulsprecherinnen Celina Paletta und Chayenne Locher. Alle fühlten sich dort wohl und gut vorbereitet für den beruflichen Weg, erzählten sie während ihrer Ansprache. Auf seine knappe Art leitete Moderator Leon reizend von einem Programmpunkt zum nächsten über, immer mit einem kleinen Lob für jeden.

Freude auf Neubau bei Conradin-Kreutzer-Schule

Schulleiterin Sigrid Weißhaupt drückte ihre Freude darüber aus, dass Kinder, die beim Lernen besondere Unterstützung benötigen, in der Goldösch-Schule eine Heimat gefunden haben, in der sie auf eine selbstständige Lebensführung vorbereitet und fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden. „Lange Zeit stand die Schule nicht im Fokus“, betonte sie. Eine gewisse Hartnäckigkeit sei nötig gewesen, um der Schule in Meßkirch eine Zukunft zu geben. Sie und ihr Kollegium seien glücklich darüber, dass der Meßkircher Gemeinderat sich einstimmig für einen Neubau bei der Conradin-Kreutzer-Schule entschieden habe. „Das ist eine tolle Perspektive“, versicherte sie erfreut. Wie um dies zu unterstreichen und den Gemeinsinn zu demonstrieren, präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe eine Bodypercussion zu dem Song „Zusammen“ der Band Die Fantastischen Vier.

Bürgermeister Arne Zwick gratuliert

Bürgermeister Arne Zwick gratulierte ebenfalls zum goldenen Jubiläum der Schule, die in den vergangenen 20 Jahren, die er Bürgermeister von Meßkirch sei, sich immer stärker in die Präsenz der Stadt gearbeitet habe und sich einbringe wie beispielsweise auf dem Campus Galli. „Frau Weißhaupt hat den richtigen Draht, in der Schule geht etwas voran“, lobte er. „Wir haben Interesse daran, dass alle gut versorgt sind“, sprach er sich für die Attraktivität der Meßkircher Schullandschaft aus. An der Realisierung des neuen Schulbaus müsse noch gearbeitet werden, doch er sei zuversichtlich, dass es klappt, sagte Bürgermeister Zwick.

Blick auf Geschichte der Förderschulen

„Es ist schön, zu erleben, was Schüler und Lehrer auf die Beine stellen“, berichtete Schulrätin Christine Fuchs. Sie warf in ihrer Ansprache sowohl einen Blick zurück auf die Geschichte der Förderschulen als auch speziell auf die Meßkircher Einrichtung. „Es ist ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand“, beschrieb sie die Besonderheit der Sonderpädagogischen Bildungszentren (SBBZ) Lernen. Die Schulrätin zählte die Aktivitäten der Goldösch-Schule auf, die sie der Homepage entnommen habe, die ihr sehr gefalle. „Danke, dass Sie Ihre Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen“, richtete sie das Wort an die Schulleiterin und ihr Kollegium. Die Elternvertreterinnen Cindy Heß und Anja Müller lobten darüber hinaus alle Eltern, die sich für die Goldösch-Schule einbringen. Sie unterstrichen, dass sie das Konzept der kleinen familiären Schule schätzen und die gute Atmosphäre.

Zum Vorarbeiter hochgearbeitet

Den Abschluss bildete ein Film der Künstlerin Carola Riester, in dem ehemalige Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie die jetzige Schulleitung zu Wort kamen. Eingebettet in animierte Kinderzeichnungen erzählten Absolventen von ihrer glücklichen Schulzeit und dass sie sich gut gerüstet fühlten für ihren späteren Beruf. Auch die Lehrkräfte drückten ihre große Wertschätzung aus. Der ehemalige Schüler Maximilian, der sich bis zum Vorarbeiter hochgearbeitet hat, meinte im Film: „Es ist alles machbar.“ Dass sich die Schüler und die Lehrkräfte als gutes Zukunftsteam verstehen, war die Botschaft, die der liebevoll und kreativ gestaltete Film transportierte.

Nach dem Festprogramm in der Halle am Feldweg folgte ein Stehempfang direkt in der Goldösch-Schule. Dieser bot Zeit für den Austausch untereinander sowie um einen Eindruck von den Projekten zu erhalten, die dort präsentiert worden sind.

Zahlreiche Gäste sind gekommen, darunter (vorne von rechts): Bürgermeister Arne Zwick, Schulrätin Christine Fuchs und die beiden Elternsprecherinnen Cindy Heß und Anja Müller. | Bild: Michelberger, Isabell