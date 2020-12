Die Stadt Meßkirch bekommt in naher Zukunft gleich zwei neuen Spielhallen. In Kürze beginnt das Unternehmen Richard Fischer im Vertiasring mit dem Bau einer Spielhalle. Warum der Unternehmer Dirk Fischer dennoch um sein Unternehmen bangt und was das mit dem neuen Glückspielstaatsvertrag zu tun hat, erzählt er dem SÜDKURIER.

Mit dem Bau einer neuen Spielhalle beginnt in Kürze Richard Fischer im Veritasring. Das Unternehmen, das in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen feiert, betreibt mit dem Glückspilz in der Bahnhofstraße bereits seit 2008 eine Spielhalle in Meßkirch.