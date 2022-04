von Julia Lutz

Am Freitagabend, 29. April, findet nach zweijähriger Pause ab 20 Uhr wieder die Musiknacht unter dem Motto „Meßkirch tanzt“ statt. In zehn Gastronomiebetrieben legen DJs Musik aus verschiedenen Stilrichtungen und Jahrzehnten auf (wir berichteten). Karten gibt es noch an den Abendkasse.

Die Gewinner

Der SÜDKURIER hat 15 Eintrittskarten verlost. Die Gewinner sind: Alexander Renz, Sandra Kempf, Harald Schell, Susanne Hornstein, Antonia Warken, Marcel Kaestle, Marion Schatz, Diana Stefan, Anna-Sophia Burth, Anja Müller, Roland Vogel, Edgar Schatz, Lena Reichegger, Herbert Fleisch und Ursula Fritschi. Die Karten liegen zu Beginn der Veranstaltung gegen Vorlage des Personalausweises in der Metropol-Bar zur Abholung bereit.