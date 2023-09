Einen außergewöhnlichen Ausflug in die Stadtgeschichte der Zimmernstadt erlebten 27 Frauen und Männer einer kulinarischen Stadtführung, zu der die Tourist-Information der Stadt Meßkirch eingeladen hatte. Mit Theresia Löchel haben die geschichtsinteressierten Gourmets eine profunde Kennerin der örtlichen Historie kennengelernt, die ihr Wissen auf unterhaltsame Art zu vermitteln wusste.

Die Idee, eine solche Stadtführung mit Gaumenfreuden zu verbinden, hat nicht nur Einheimische angezogen. So waren Nora und Andreas Off eigens zu diesem besonderen Event von Meersburg nach Meßkirch gefahren. „Ich hatte beruflich öfters in Meßkirch und Umgebung zu tun“, erzählte Nora Off. Bei einer dieser Besuche sei ihr ein Flyer der Meßkircher Tourist-Information in die Hände gefallen, in dem für diese Stadtführung geworben worden ist. „Und da wir Meßkirch schon immer mal außerhalb beruflicher Besuche kennenlernen wollten, haben wir kurzerhand beschlossen, uns hierzu anzumelden“.

Treffpunkt zu dieser Führung war der Sassenage-Garten unterhalb des Schlosses, wo die Gäste eigentlich mit Häppchen und einem Getränk begrüßt werden sollten. Doch wetterbedingt musste die Begrüßung in die Räumlichkeiten der Heidegger-Ausstellung verlegt werden. Hier hatte das Team vom Gasthaus Adler in Leitishofen die Gäste mit Fingerfoods und einem Glas Orangen-Sprizz auf die kulinarische Entdeckertour eingestimmt.

Bei einem Spaziergang erfuhren die Gäste auf unterhaltsame Weise Interessantes über den Hofgarten, das Schlossareal und die historische Altstadt. Dazwischen durften sie eine Salatvorspeise im Schloss-Saal genießen sowie eine Suppe im Gewölbe des Schlosskellers zu sich nehmen. Diese Umgebung mit Gruselfaktor hatte zur Gaudi der Gäste fast das Ambiente eines Kerkers, in dem die Delinquenten nun ihre Henkersmahlzeit zu sich nahmen. Diese bestand dann auch aus einer feinen Süßkartoffelsuppe mit roten Linsen, serviert vom Küchenmeister Frederik Bücheler höchst selbst. Zwischen den Gaumengenüssen erzählte Theresia Löchel viel Interessantes über Baumeister und Hausherrn des Schlosses zu Meßkirch, das als älteste Vierflügelanlage nördlich der Alpen gilt.

Den Hauptgang servierte das Team des Restaurant Froben mit Blick auf das Schloss und die St. Martinskirche. Spätestens hierbei war auch dem Unkundigen die sperrige Namensgebung des Restaurants klar, denn Froben hieß jener Graf von Zimmern, der in der Zimmerischen Chronik das Leben und Treiben seiner adligen Verwandtschaft festgehalten sowie den Bau des vierflügeligen Schlosses im Renaissance-Stil initiiert und vorangetrieben hat.

Nach Verlassen des Restaurants Froben führte Theresia Löchel die Anwesenden in das Zunfthaus, ein sonst der Öffentlichkeit verschlossenen Bereich der Meßkircher Katzenzunft, die während der fünften Jahreszeit die Zimmernstadt in ihren Krallen hält. Hier konnten die Gäste anhand der vielen Ausstellungsstücke die Entwicklung des örtlichen Brauchtums und der Katzenmasken studieren, was auf viel Interesse stieß. Ein besonderes Schmuckstück in der Zunftstube war der eingebaute Kachelofen, dessen einzigartige Kacheln jeweils Burgen, Schlösser und Kirchen aus der Region zeigen.

Den süßen Abschluss genossen die Teilnehmer der kulinarischen Stadtführung im historischen Saal des Rathauses mit einem feinen Dessert, wobei zu beratschlagen war, wie denn der Abend zu enden hatte. In den Bären oder nach Hause? Die Hälfte der Gäste wählte den Weg ins heimatliche Nest, darunter auch Martina Klauser und Christa Löffler aus Stetten am kalten Markt. Die befreundeten Frauen hatten von der Stadtführung aus dem SÜDKURIER erfahren. „Da ich mich sehr für Geschichte und Architektur interessiere, nehme ich immer sehr gerne an Stadtführungen teil“, sagte Christa Löffler. Sie fand es großartig, ein solches Angebot in der näheren Heimat zu finden, und hat sich gleich angemeldet. Außerdem gehe sie gerne gut essen, wobei ihr die Gasthäuser Adler und Froben bekannt waren. „Da wusste ich, dass der kulinarische Teil der Veranstaltung gut wird“. Ihr Fazit im Nachhinein lautete: „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Es hat alles gepasst. Es war toll, dabei gewesen zu sein“.

Auch für Stadtführerin Löchel war es ein gelungener Abend: „Genau so wie er sein sollte – mit gut gelaunten Gästen und leckerem Essen!“ Ihr Dank galt den beiden Damen von der Tourist-Information, Franziska Leuthner und Natalie Wurz, die sich um die Organisation der Veranstaltung am Wochenende gekümmert hatten.