Bisher gibt es nur Absichtserklärungen, doch in den Abendstunden des kommenden Dienstags, 18. Oktober, wird definitiv klar sein, wie der Meßkircher Gemeinderat zum geplanten Industrieheizkraftwerk (IHKW) im Industriepark steht. In diesem IHKW sollen Ersatzbrennstoffe aus Abfällen verbrannt werden. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr und die Stadtverwaltung geht offensichtlich von zahlreichen Besuchern aus, denn der Gemeinderat tagt nicht im Sitzungssaal des Meßkircher Rathauses, sondern im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf. Die Tagesordnung der Sitzung sieht vor, dass das Thema IHKW ganz vorne in der Reihenfolge steht.

Aussage zu Bürgerentscheid

Vertreter der Bürgerinitiative (BI), die sich massiv gegen den Bau des IHKW ausspricht, werden zur Sitzung des Gemeinderats kommen. Das kündigte Wolfgang Rebholz, einer der Sprecher der BI, in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER an. Je nachdem wie die Abstimmung ausgehe, werde sich die BI überlegen, ob sie weiter das Ziel verfolge, einen Bürgerentscheid gegen das Projekt erreichen zu wollen, so Rebholz. Per E-Mail seien der Stadt Meßkirch die Unterschriften der Unterzeichner der Online-Petition übermittelt worden. Die BI hatte eine solche Petition gegen das IHKW ins Leben gerufen. Bisher wurde diese von 3208 Menschen unterschrieben, darunter 1560 aus Meßkirch (Stand am Freitag, 14. Oktober um 12.30 Uhr). Von der Abstimmung am Dienstag in Heudorf werde auch abhängig gemacht, ob die Online-Petition beendet werde. Zwar müssten auch noch die Gemeinderäte von Inzigkofen, Leibertingen, Wald und Sauldorf über die IHKW-Pläne abstimmen, da diese Gemeinden gemeinsam mit der Stadt Meßkirch den Zweckverband tragen, der wiederum den Industriepark verantwortet. Doch Wolfgang Rebholz geht davon aus, dass die vier anderen beteiligten Gemeinden nicht einen Beschluss des Meßkircher Gemeinderats unterlaufen würden.

SPD-Fraktion für das Projekt

Die bisher öffentlich bekundeten Haltungen der Fraktionen der CDU, der Grünen und der SPD des Meßkircher Gemeinderats lassen darauf schließen, dass das IHKW am Dienstag mehrheitlich abgelehnt wird. Denn sowohl die CDU-Fraktion wie die der Grünen wollen geschlossen dagegen stimmen: Mit zusammen zwölf Stimmen gibt es bei 20 möglichen eine Mehrheit für eine Ablehnung. Öffentlich pro IHKW haben sich bisher die SPD-Fraktion und Thomas Nuding, Gemeinderat der Freien Wähler, geäußert.

Die Projektgesellschaft, die das IHKW betreiben will, will sich bisher nicht öffentlich äußern, wie der SÜDKURIER auf Anfrage erfuhr.