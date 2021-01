Meßkirch Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Gemeinderat Meßkirch diskutiert über neue Bestattungsmöglichkeit

Im Gemeinderat Meßkirch wurde am Dienstag über die neue Bestattungsform Rasengräber diskutiert. Der Wunsch viele Bürger ist es, sich auf den Friedhöfen in Rasengräbern beisetzen zu lassen. Auch in den Ortsteilen ist die Nachfrage nach Erd- und Urnenbestattungen in der Wiese hoch.