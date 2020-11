Muntere Bewegungen mit Lachen und Blickkontakt kennzeichnen den Gebärdensprache-Kurs unter der Leitung von Gerhard Heinzle. Die Fortgeschrittenen, die noch vor dem zweiten Lockdown mit größtmöglichem Abstand um den Tisch im Haus der Musik sitzen, haben bereits etliche Gebärden gelernt und bewegen während ihrem Sprechen Finger, Hände und Arme automatisch mit. Immer ein kurzer absichernder Blick zu ihrem Lehrer, ob alles korrekt ist.

„Allmählich schaue ich auf die Hände und das Hören rückt in den Hintergrund“

„Am Anfang hatte ich null Kenntnis von der Gebärdensprache“, erzählt Hotelier Andreas Zeller aus Sigmaringen. Da habe er im Kurs nur zugehört, um zu verstehen, und die Gebärden ignoriert. „Jetzt allmählich schaue ich mehr auf die Hände und das Hören rückt in den Hintergrund“, stellt er erfreut fest. Der Hotelier kommt mit zwei weiteren Teilnehmerinnen aus Sigmaringen, da der Kurs des Meßkircher Bildungswerk die einzige Möglichkeit im Landkreis Sigmaringen ist, Gebärdensprache zu lernen. „Wir treffen uns normalerweise zusätzlich jede Woche zum Üben“, erzählt die Sigmaringerin Claudia Nowotny, die selbst schwerhörig ist. Das helfe, um in der Sprache drinzubleiben, denn kurz nach Beginn des Fortgeschrittenenkurses musste er wegen des ersten Lockdowns abgebrochen werden. Nun bremst der zweite Lockdown die Runde aus.

Friedrichshafen Was die Maskenpflicht für Gehörlose bedeutet Das könnte Sie auch interessieren

Lautsparchbegleitende Gebärden

Kursleiter Gerhard Heinzle ist selbst gehörlos. Dass der 68-Jährige trotzdem gut sprechen kann, verdankt er der Tatsache, dass er nicht von Geburt an taub war. Er verlor im Alter von vier Jahren sein Gehör. Seine Frau ist ebenfalls taubt. Mit ihr hat der ehemalige Mediengestalter zwei Töchter, die hören können. Er betont, dass er im Kurs nicht die Gebärdensprache lehre, sondern das Lautsprachebegleitende Gebärden. „Bei uns hat fast jedes Wort eine eigene Gebärde“, schildert er.

Ein kleines Beispiel für einen Gebärden-Satz: Das Gebärden ... (Asani Isamu) | Bild: Michelberger, Isabell

... macht ... (Claudia Nowotny) | Bild: Michelberger, Isabell

... Spaß! (Gerhard Heinzle) | Bild: Michelberger, Isabell

„Auf kleine Signale des Körpers achten“

Vor den Teilnehmenden liegen Arbeitsblätter mit zahlreichen Abbildungen, auf denen die Pfeile die Bewegung von Händen und Fingern beschreiben. Bei den Mitschriften müsse man mehr zeichnen als schreiben, erklären Annette und Berthold Kempter gut gelaunt. Sich neben der Sprache mit Gesten, Mimik und der Bewegung des Körpers auszudrücken, tue richtig gut, bestätigen alle sieben Teilnehmende der Kursrunde. Es wirke befreiend und man lerne auf kleine Signale des Körpers zu achten. „Schon anhand der Augenstellung sieht man, wie jemand gelaunt ist“, erzählt Annette Kempter von ihrer Erfahrung. Mit der Gebärdensprache können sie und ihr Mann gut mit ihrem Enkelsohn kommunizieren, der gehörlos auf die Welt kam. Anhand des jüngeren Enkels erfuhren die Großeltern, wie schnell Kinder Gebärden lernen. „Ich bin selbst Erzieherin und fände es toll, wenn Kinder bereits im Kindergarten die Gebärden lernen würden“, regt sie an. Dort würde insgesamt viel mit Körpersprache gearbeitet. „Warum dann nicht gleich mit richtigen Gebärdensprache“, fragt sie sich.

Teilnehmer haben viel Spaß beim Lernen

Die Japanerin Asani Isamu freut sich darüber, mit anderen eine ganz neue Sprache zu lernen. Sie beschreibt sich selbst als nicht aufgeschlossen und scheu. Deshalb genieße sie den sozialen Kontakt und das freundliche Miteinander im Kurs . „Und ich brauche keine Komplexe wegen der Aussprache zu haben“, fügt sie in einem perfekten Deutsch hinzu. Markus Hellstern hatte in seiner Ausbildung zum Arbeitserzieher in Wilhelmsdorf zum ersten Mal Kontakt mit Gehörlosen, was ihn dazu motivierte, ihre Sprache zu lernen. „Als ehemaliger Feuerwehrkommandant habe ich mir darüber hinaus Gedanken gemacht, wie ein Gehörloser einen Notruf absetzen kann“, beschreibt er seine Überlegungen. „Zu mir kommt jemand regelmäßig ins Hotel, der mich bittet, ein Taxi zu rufen“, ergänzt Andreas Zeller und benennt damit ein weiteres Problem. Gäbe es mehr Menschen, die Gebärdensprache verstünden, könnte in solchen Situationen besser ausgeholfen werden.

Für die teilnehmende Rechtsanwältin waren unverständliche Übersetzungen gehörloser Menschen aus dem Kosovo, die während des damaligen Krieges nach Deutschland gekommen waren, Auslöser, die Gebärdensprache selbst zu lernen. „Auch wenn ich jetzt nicht mehr im Beruf bin, macht es mir unglaublich Spaß, die Sprache zu lernen“, versichert sie mit.

Erklärungen mit viel Humor

An jedem Kursabend erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gebärden zu einem neuen Themengebiet. „Gerhard Heinzle erklärt das mit viel Humor“, loben sie ihren Kursleiter. Im März, so Corona dies zulässt, startet Gerhard Heinzle im Rahmen des Bildungswerks einen weiteren Grundkurs, zu dem sich Interessierte schon jetzt vormerken lassen können.

Informationen: www.bildungswerk-messkirch.de