Das Wetter spielte mit bei den Festivitäten im Meßkircher Teilort Langenhart. Diese starteten mit dem „30+2“-Geburtstag des Fanfarenzugs Langenhart. Achim Broß vom Vorstandteam des Fanfarenzugs konnte zur Eröffnung befreundete Fanfarenzüge aus Boll, Meßkirch und Obermarchtel sowie Abordnungen von Laiz und Scheer und viele Besucher begrüßen, bevor Ortsvorsteher Martin Amann mit drei kräftigen Hammerschlägen den obligatorischen Fassanstich vornahm.

Namens der Ortsverwaltung Langenhart, wie auch von Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick, beglückwünschte Amann den Fanfarenzug zu seinem „30+2“-Geburtstag. Er erinnerte daran, dass der Fanfarenzug Langenhart in den vergangenen drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Dorf- und Vereinsleben gewesen sei. Er sei mit seinen 40 Mitgliedern der größte Verein im Dorf. Wenn die Einwohnerzahl als Basis genommen werde, sei jeder sechste Einwohner im Fanfarenzug aktiv. Ein Viertel der Aktiven sei unter 18 Jahren alt, fügte der Ortsvorsteher von Langenhart hinzu. Der Fortbestand dürfte also gesichert sein.

Dann gab es ein Stelldichein der Fanfarenzüge aus Obermarchtal, Boll und Meßkirch, die ins Festzelt einzogen. Auf der Bühne spielten sie bekannte historische Märsche wie auch moderne Stücke, die mit viel Beifall von den Gästen im vollbesetzten Festzelt aufgenommen wurden. Beim anschließenden Partyabend sorgte DJ Manne am Freitagabend dann für Unterhaltung mit Titeln aus Rock und Pop.

Nach einem Tag Pause war der Sonntag der eigentliche Festtag für das zweitägige Dorffest in Langenhart. Es war wirklich ein Festtag, wie der Ortsvorsteher im Nachhinein feststellte, denn „wir hatten ein Festwetter wie im Hochsommer und das konnten wir an der großen Besucherzahl über den ganzen Sonntag hinweg feststellen.“ Zur Mittagszeit und am Nachmittag dürften es an die 700 Besucher gewesen sein, die sich im Festzelt und unter dem zusätzlich aufgespannten Lastenfallschirm bei Speis und Trank wohlfühlten. Das ehrenamtliche Personal in der Küche, bei der Getränkeausgabe und im Servicebereich hatte alle Hände voll zu tun, dass die vielen Gäste immer gut versorgt waren.

Großen Spaß mit den vorhandenen Spielgeräten hatten die Kinder, etwa auf dem großen Sandhaufen. Das Zweirad-Oldtimertreffen für Mofa, Moped und Roller von Christoph Specker mit mehr als 60 Teilnehmern fand bei den Festbesuchern viel Zuspruch. Zur musikalischen Unterhaltung spielte die Musikkapelle Kreenheinstetten unter der Leitung von David Dreher zum Frühschoppen und am Nachmittag zur Kaffee- und Kuchenzeit waren es bis zum Feierabend die Laizer Musikanten mit ihrem Dirigenten Markus Kramer.

Nochmals viele Gäste fanden sich am nächsten Tag beim Feierabendhock ein, wo zum Festausklang die Musikkapelle Vilsingen unter der Leitung von Alexander Bücheler für Stimmung bis in den späten Abend sorgte.