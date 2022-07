von Uwe Steinbächer

Sportlich geht es in dieser Woche anlässlich des Jubiläums des SV Meßkirch zu. Wegen der Corona-Pandemie waren die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen in dieses Jahr verlegt worden. Mit der Begegnung der beiden Reserveteams des VfB Stuttgart und des FC Augsburg im Meßkircher Jahnstadion hatte es im Juni vor rund 750 Zuschauern einen ersten sportlichen Höhepunkt gegeben.

Was steht nun in dieser Jubiläumswoche an? Vom heutigen Montag, 25. Juli, bis einschließlich Samstag, 30. Juli, wird es ein Fußballturnier geben, in dem sieben Mannschaften aus der näheren Umgebung, darunter der Landesligist FV Walbertsweiler/Rengetsweiler und der Gastgeber im Jahnstadion gegeneinander antreten. Die weiteren Teams sind: FC Schwandorf/Worndorf, VfR Sauldorf, SC Buchheim/Altheim/Thalheim, SV Denkingen II und die SG BKB/Gallmannsweil. Das erste Spiel des Turniers wird am heutigen Montag, 25. Juli, um 17.30 Uhr angepfiffen. Auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag beginnen die ersten Begegnungen um 17.30 Uhr; die zweiten um 18.45 Uhr. Am Mittwoch, 27. Juli, gibt es noch ein drittes Fußballspiel, das um 20 Uhr beginnt. Am Samstag, 30. Juli, freuen sich alle Beteiligten auf den Höhepunkt dieses Fußballturniers. Die beiden Spiele des Halbfinales werden um 13.30 Uhr beziehungsweise um 15 Uhr angepfiffen. Das Finale beginnt um 19 Uhr. Um 12 Uhr gibt es ein Einlagespiel der C-Jugend des SVM und um 16.30 Uhr eines der Damen des SVM. Um 18.30 Uhr wird es einen Auftritt des Meßkircher Fanfarenzugs geben. Den Abschluss des Tages bildet eine Partynacht mit DJ ab 20.30 Uhr.

Ein Festgottesdienst findet zum Abschluss der Jubiläumswoche am Sonntag, 31. Juli, ab 10.30 Uhr im Jahnstadion statt, danach ist ein Auftritt der Stadtkapelle Meßkirch vorgesehen. Der offizielle Festakt zum Jubiläum geht am Freitag, 29. Juli, über die Bühne.

Das Meßkircher Jahnstadion, das im August 1958 mit dem Besuch des 1. FC Kaiserslautern um die Nationalspieler Fritz Walter und Horst Eckel eingeweiht wurde, präsentiert sich nach der Sanierung inzwischen als echtes Schmuckkästchen – beste Voraussetzung für das Fußballturnier, das für die teilnehmenden Teams ein erster Härtetest im Hinblick auf die neue Saison sein wird.

Auch der Sportverein hat noch mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen und ist dennoch gewillt, es nun „richtig krachen lassen“, wie Matthias Fleisch, Pressewart des Vereins, schreibt.