Ex-Fußballprofi und Europameister löste in Meßkirch einen Gewinn ein. Etliche Fußballbegeisterte kamen gerne, um ein Autogramm von dem Ex-Profi, der viele Titel gewonnen hat, zu ergattern – und ein verstecktes Kompliment gab es auch.

Bereits um viertel vor elf wartet eine kleine Schlange am Stand vor der Edeka-Filiale in Meßkirch, wo gleich die Autogrammstunde mit Ex-Fußballprofi Thomas Helmer beginnen soll. In der Schlange stehen auch einige auffallend junge Fans, die Helmer