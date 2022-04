Meßkirch-Ringgenbach – Der Ringgenbacher Narren-, Kultur- und Sportverein NKSV startet mit seinem dreitägigen Frühlingsfest vom 23. bis 25. April in die Festkultur, die über zwei Jahre durch die Corona-Pandemie unterbrochen war. Es soll wiederum ein Fest sein für alle Generationen, das in „Bobo’s uriger und gemütlicher Festhalle“ wieder Freude, Spaß und Unterhaltung bringen soll.

Seit 46 Jahren ist das Frühlingsfest eines der ersten in der Region und gilt in seiner Festkultur als einmalig. Die ganze Einwohnerschaft zeigt sich sehr engagiert, wenn es um die Belange des Festes geht, wie Michael Walz, Vorsitzender des NKSV, berichtet.

Der Verein in dem kleinen Ortsteil von Meßkirch mit seinen 190 Vereinsmitgliedern ist die tragende Stütze des Festes. Er ist nicht nur dessen Veranstalter, sondern richtet das Jahr über neben Wanderungen, Fastnachtsveranstaltungen auch kleine interne Treffen für Alt und Jung aus.

Platz für 400 Gäste

Beim Frühlingsfest ist die Veeser’sche-Maschinenhalle nicht mehr zu erkennen, denn mit der kleinen Bühne bietet sie Platz für bis zu 400 Personen. Ein passend angebrachter Anbau macht es möglich, dass auch der Service-Bereich für Speis und Trank integriert ist. Bei schönem Wetter bietet die ebenerdige Eingangsterrasse auch noch die Möglichkeit, am Fest teilzunehmen.

Der Festauftakt am Samstag, 23. April, ab 20.30 Uhr richtet sich besonders an die Jugend und die Junggebliebenen mit einer Frühlingsparty mit „DJ Team K-wies“, welches für gute Stimmung sorgen möchte. Es soll nach über zwei Jahren Pause ein Mega-Treffen werden mit viel Freude und Unterhaltung. Einlass ab 16 Jahren erfolgt nur mit dem Partypass; der Pfand für den Partypass beträgt 5 Euro.

Am eintrittsfreien Sonntag, 24. April, beginnt um 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert mit abwechslungsreicher und moderner Blasmusik mit der „Musikkapelle Menningen“. Wie gewohnt, wird auch nach der zweijähriger Festpause die reichhaltige Ringgenbacher Festküche zur Mittagszeit für das Wohl der Festgäste sorgen. Neben heimischen Produkten von Fleischspeisen sowie Teigwaren wie Spätzle, für die an die 500 Eier benötigt werden, sowie selbst gemachten Salaten gibt es „Deyer’s Hofeis“ als Abrundung für den Mittagstisch. Auch viele Getränkesorten vom Bier über Wein bis hin zu alkoholfreien Getränken sind im Festausschank zu haben. Am Nachmittag gibt es eine große Auswahl von Kuchen und Torten, die alle von den Vereinsmitgliedern gebacken werden. Begleitet wird der Nachmittag mit Musik und Stimmung mit der bekannten Band „Die Flotten Grenzler“, die mit unterhaltsamer böhmisch-mährischer Blasmusik ab 15.30 Uhr die Gäste bis in die Abendstunden unterhalten werden.

Kinderfest am Montag

Auch am Montag, 25. April, ist der Eintritt frei. Ab 11.30 Uhr wird zum „Mittagstisch für alle Hungrigen“ gerufen. Ab 14 Uhr ist ein Kinderfest mit lustigen Spielen und Abwechslung geplant, das gleichzeitig auch der Auftakt für den Seniorennachmittag ist. Für alle Berufstätigen lädt der NKSV zu einem gemütlichen Feierabendhock mit Grillwurst, Schnitzel, Bier vom Fass oder sonstigen kühlen Getränken. Den Festausklang des dreitägigen Frühlingsfestes macht ab 19 Uhr das Duo „Anja & Chris“ mit Stimmungs- und Schlagermusik, wozu gerne getanzt werden kann.

Der NKSV wünscht sich vor allen Dingen gutes Wetter und freut sich auf viele Gäste. „Sie werden bestimmt wie in früheren Jahren ein paar schöne gemütliche und unterhaltsame Stunden mit vielen Freunden und Bekannten erleben“, sagt Vorsitzender Michael Walz.

Zur Vereinsgeschichte

Im Gasthaus zum Schützen in Ringgenbach wurde am 16. März 1974 der Narren-, Kultur- und Sportverein gegründet, dessen Initiator Manfred Wildmann war und der auch gleichzeitig den Vorsitz übernommen hatte. Es wurde seit dieser Zeit vieles in dem kleinen Dorf mit angeregt, Wanderungen, Radtouren, Gartenfeste, Weihnachtsfeiern, Fastnachtveranstaltungen und Kameradschaftspflege zu Nachbarvereinen. Das erste größere Fest über zwei Tage wurde am 10. und 11. August 1974 mit dem Sommerfest in der Feldscheune, besser bekannt als „Shiloh-Ranch“, von Vorsitzendem Manfred Wildmann gefeiert. Im Jahre 1976 wurde unter der Leitung des damaligen Vorsitzenden Erwin Droxner die Festlichkeit in Veeser’s Schuppen, der heutigen „Bobo’s uriger und gemütlicher Festhalle“ verlegt, die sich durch ihre Atmosphäre und Beliebtheit auszeichnet und seither bei Jung und Alt und weit über die Heimatgrenzen hinaus einen guten Ruf genießt und bekannt ist.