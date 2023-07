Bereits zwei Stunden vor der Öffnung der Türen versammelten sich die ersten Flohmarkt-Fans vor der Meßkircher Stadthalle, um die Gebrauchtwarenbörse der Goldösch-Schule, der Mennoniten-Gemeinde und der Stadt Meßkirch zu besuchen. Die reichlich bestückten Tische und der große Andrang machten sichtbar, dass sich viele gerne von Überflüssigem im Haushalt trennen, aber auch Spaß dabei haben, Brauchbares zu entdecken und mitzunehmen. Das Vergnügen am Stöbern und der Gedanke der Nachhaltigkeit ziehen sich, dem Publikum nach zu urteilen, durch alle Gesellschaftsschichten.

In der Stadthalle verbreitete sich die Stimmung eines fröhlichen Jahrmarkts, auf dem jeder auf seine Kosten kommt. Es gab kein Gedränge und kein Schubsen, nur gute Laune. Alles lief vollkommen harmonisch ab. „Auch am Eingang gab es trotz langer Schlange überhaupt keinen Stress“, bestätigte Elisabeth Danner, die zum Organisationsteam der Gebrauchtwarenbörse gehört.

Das lag zum großen Teil an der guten Organisation. An den Türen wurde der Besucherstrom kanalisiert und freundlich von den Schülerinnen und Schülern der Goldösch-Schule in Empfang genommen. An den Tischen standen Frauen und Männer vom Team der Gebrauchtwarenbörse bereit, um Fragen zu beantworten, für Übersicht zu sorgen und die frei gewordenen Plätze auf den Tischen mit weiteren Waren zu bestücken.

Die in der Goldösch-Schule gebackenen Kuchen fanden guten Absatz sowie die von der Bäckerei Neher gespendeten Brezeln. Eine halbe Stunde nach Öffnung der Pforten kamen bereits die ersten Personen mit vollgepackten Taschen und mit einem glücklichen Lächeln aus der Stadthalle heraus. Ein Junge probierte gleich seinen neuen Roller aus, während andere mit prallen Kartons zum Auto liefen. Zwei junge Leute nutzten sogar einen Kinder-Laufstall dazu, die Beute an Ausgewähltem nach Hause oder zum Auto zu befördern. Das Übriggebliebene wird von der Stadt Meßkirch sachgerecht entsorgt.