Vor und in der Meßkircher Stadthalle findet am kommenden Wochenende die Regio-Messe statt. Um Besuchern und Ausstellern nach der coronabedingten Zwangspause einen erfolgreichen Neustart zu ermöglichen, ist der Eintritt zu dieser Messe frei, wie die veranstaltende Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG mitteilt.

Im Jahr 2019 war die Messe noch veranstaltet worden, danach verhinderten die Corona-Auflagen bisher eine weitere. 1999 war die erste Regio-Messe als eine Art Notlösung in den leer stehenden Räumen der Firma Almo in Leibertingen aus der Taufe gehoben worden. Die Gewerbevereine aus Leibertingen und Meßkirch richteten in den Folgejahren diese Messe aus, die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Die Meßkircher Regio-Messe gilt als die größte Gewerbeschau im Kreis Sigmaringen.

Mehr als 60 Aussteller präsentieren nach Veranstalterangaben an diesem Wochenende in und vor der Meßkircher Stadthalle ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Themenpalette reicht von Haus und Energie über Sport und Gesundheit bis hin zu Freizeit und Reisen. Für die kleinen Besucher gibt es unter anderem Kinderschminken und Hüpfburgen. Das Catering für die Besucher der Messe übernimmt dieses Jahr der Meßkircher Tennisclub. Es stehen verschiedene Speisen auf der Karte sowie Kaffee und Kuchen ab dem Mittag.

Das Programm der Messe umfasst auch Vorträge, hierfür steht der Vortragsraum auf der Bühne der Stadthalle zur Verfügung. Es referieren Experten wie beispielsweise Manuel Nabenhauer von der Nabenhauer GmbH über das Thema Wärmepumpe oder Jonas Schellinger vom Anton Braun Sägewerk über zukunftsfähiges Bauen. Außerdem gibt es in einem weiteren Vortrag Tipps zum Einbruchsschutz.

Die Regio-Messe findet am Samstag, 1. April, und am Sonntag, 2. April, in und vor der Meßkircher Stadthalle statt. Geöffnet ist die Messe an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr. Das Vortragsprogramm mit den genauen Zeiten findet sich unter https://www.meineregion.ag/Regio-Messkirch