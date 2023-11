Das Vereinspokalschießen des Schützenvereins Menningen stand am Wochenende hoch im Kurs. Mit insgesamt 55 Teilnehmern in der Einzelwertung und 17 Mannschaftswertungen mit je drei Schützen, war es ein volles Programm im Schützenheim am Sonntagnachmittag. Aktive Schützen von Fremdvereinen und des Schützenvereins Menningen durften an dem Wettbewerb nicht teilnehmen, sie überwachten die Schießvorgänge. Bereits von Donnerstag bis einschließlich Samstag war den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, im Training die Wettkampf-Disziplinen am Schießstand zu beachten, von dem sie auch alle regen Gebrauch machten, informierte der Vorsitzende Manuel Nabenhauer auf Nachfrage.

Die sechs Schützenstände waren in der Wettkampfzeit am Sonntagnachmittag von 14 bis 19 Uhr ständig belegt. Geschoßen wurde sitzend aufgelegt und im Finale stehend aufgelegt. Der Wettkampf für Schüler fand mit Lichtgewehr statt. Hier belegte Lukas Kopf mit 90,2 Punkten den 1. Platz, gefolgt von Benjamin Bank mit 85,1 Pkt. Platz 3 und 4 Sascha Bank (61,4 Pkt.) und Lara Irßlinger (54.6 Pkt.). Ihre Leistungen wurden mit Pokalen gewürdigt.

Das große Finale bei den Einzelschützen belegte Anja Schlude mit 103,7 Punkten Platz 1, gefolgt von ihrer Schwester Michaela Schlude auf Platz 2 mit 103,1 Pkt., Timo Mägerle mit 102,5 Pkt. auf Platz 3, Martin Schlude Platz 4, Marina Grüninger Platz 5 und Platz 6 nahm Roland Wildmann ein. Beim Blattl-Glücksschuss belegte Anja Schlude mit dem besten Treffer Platz 1.

Bei der Mannschaftswertung waren die Schlude-Frauen mt Michaela, Anja und Laura mit insgesamt 305,9 Punkten 1. Sieger, es folgte die „Saukopfbruderschaft“ auf Platz 2 und 303,4 Pkt. mit den Schützen Timo Mägerle, Marina Grüninger und Patrik Strobel, Platz 3 belegte „der Frauenstammtisch“ mit Anja Schlude, Michaela Schlude und Annette Wildmann mit 301,4 Pkt. Die Siegerehrung nahm der Vorsitzende Manuel Nabenhauer und sein Stellvertreter Armin Irßlinger vor.