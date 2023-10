Mehr als 20 Frauen wollten im Workshop „In jeder Frau steckt mehr“ herausfinden, welche verborgenen Schätze in ihnen darauf warten, ans Tageslicht geholt zu werden. Rita Hafner-Degen vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung freute sich über den vollbesetzten Seminarraum im Schloss Meßkirch. Als Referentin war Monika Junginger zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin von „MM Enpowerment“ und systemischer Businesscoach. Ihr fällt es nach eigener Aussage leicht, „andere Menschen, am liebsten Frauen, stark zu machen“.

Sowohl Hafner-Degen als auch Junginger gingen auf die sich ändernde Arbeitswelt ein, die einen ständig mit neuen Aufgaben, Arbeitsformen und Anforderungen konfrontiere. Mehr denn je komme es in der „New Work“ genannten neuen Arbeitswelt darauf an, sie als sinnvoll zu erleben und selbstbestimmt die Kompetenz am Arbeitsplatz zu steigern. Allerdings setze dies voraus, dass berufliche Tätigkeit und persönliche Stärken zusammenpassen. Der Knackpunkt sei, sich der eigenen Stärken bewusst zu sein. Diese herauszufinden, war ein Schwerpunkt des Seminars.

Junginger machte deutlich, dass die meisten Menschen auf Schwächen fixiert seien: „Uns fällt auf, was nicht funktioniert und uns deshalb Schwierigkeiten bereitet“. Dazu trage auch die Schule bei, die darauf fokussiert sei, Schwächen zu beseitigen. Knallhart formulierte Junginger: „Durch die Schulbildung wird man brauchbar, aber nicht gut!“ Die eigenen Stärken zu nutzen sei das Ziel. Man vergeude nur Kraft mit der Beseitigung von Schwächen, was in der Regel nur mit mäßigem Erfolg gekrönt werde.

Sie verbildlichte dies mit der Pinguingeschichte von Eckart von Hirschhausen. Dieser habe den Pinguin für eine Fehlkonstruktion Gottes gehalten, bis er das Tier in seinem Element sah. Im Wasser habe sich das Tier als exzellenter Schwimmer und alles andere als fehlkonstruiert erwiesen. Hirschhausens humorvolles Fazit: „Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte und finde dein Wasser!“

Auch die „Schule der Tiere“, die Monika Junginger vorlesen ließ, sorgte bei den Frauen für Heiterkeit und machte sie zugleich nachdenklich. Denn diese Geschichte zeigte auf, dass ein Affe nicht fliegen und ein Wurm nicht sprinten kann.

Es gebe nur eine Beziehung, die wirklich wichtig sei, sagte Junginger, nämlich die zwischen „leicht fallen und gut tun“. Die Krux dabei: Was einem leicht fällt, beachtet man nicht, eben weil es leicht fällt. „Große Leistungen entstehen durch klar erkannte Stärken und die kompromisslose Konzentration darauf“, so Junginger. Anhand von klar strukturierten Listen und Stärken-Feedback-Charts, die daheim auch Freunden und Angehörigen zum Ausfüllen gegeben werden könnten, erarbeiteten sich die Frauen Antworten auf Fragen. Was fällt leicht, was motiviert und gibt Kraft? Wo werden gute Ergebnisse ohne große Anstrengung erzielt? Welche Themen oder Entwicklungen werden als spannend empfunden? Diese Vorgehensweise fokussierte die Teilnehmerinnen ganz bewusst auf ihre eigene Person. Das Einbinden von Angehörigen und Freunden mittels Fragebögen soll helfen, einen objektiveren Blick auf sich und seine Stärken zu entwickeln. Denn die eigenen Potenziale zu erkennen, könne helfen, diese beruflich besser zu nutzen.

Wie Monika Junginger und Rita Hafner-Degen sagten, soll das mehrstündige Seminar „Mut zum pragmatischen Handeln machen, um daraus eine Win-Win-Situation für Frauen und Unternehmen zu machen“. Beide Frauen animierten unter anderem dazu, auch mal „ver-rückte“, unkonventionelle Ideen zu äußern und zu überlegen, wie sie ihre Potenziale noch besser in ihre berufliche Tätigkeit einbringen können.