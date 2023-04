Die Mitglieder des Kapellenfördervereins St. Anna Igelswies haben dem bisherigen Vorstand ihr Vertrauen ausgesprochen, wie Bürgermeister Arne Zwick im Proberaum der Jagdhornbläser in Igelswies als Wahlleiter feststellte. Wiedergewählt wurden danach der Vorsitzende Kuno Irßlinger, sein Stellvertreter Armin Mayer, die Kassiererin Christine Martin-Leiva, die Schriftführerin Brigitte Strobel sowie die Beisitzer Martin Birk und Jürgen Karrer. Für Siegfried Ott, der nicht wieder zur Wahl stand, wurde Manuel Ott als Beisitzer ins Gremium gewählt.

Der Bürgermeister betonte, die hervorragende Arbeit der Igelswieser Einwohner bei der Pflege der St.-Anna-Kapelle. Im Namen der Stadtverwaltung dankte er für das Engagement des Vereins.

In seiner Rückschau erinnerte Irßlinger an das abgelaufenen Jahr. Das Besondere sei das Anna-Fest am 30. Juli mit einem Gottesdienst gewesen, der recht gut besucht gewesen sei. Die Musikkapelle Menningen begleitete die Feierlichkeiten musikalisch und spielte anschließend noch zum Frühschoppen in Strobels Garten auf. Als Gegenleistung für diesen Auftritt wurde beim Schuppenfest am 18. September eine Arbeitsschicht vom Kapellenverein übernommen. Der Verein engagiert sich seit Jahren auch in der Öffentlichkeit am Volkstrauertag mit einer Kranzniederlegung und zur Weihnachtszeit mit dem Aufstellen eines Christbaums. Auch über Fastnacht ist mit der Gruppe Die Igel zu rechnen, die bei Umzügen in Meßkirch und in Rohrdorf für Aufmerksamkeit sorgt.

Der Kassenbericht von Christine Martin Leiva schloss mit einem zufriedenstellenden Guthaben. Der Verein zählt derzeit 77 Mitglieder. Kleine Präsente hatte Kuno Irßlinger für die Frauen Theresia Artmann, Christa Jehle, Anneliese Mayer und Brigitte Strobel dabei, die sich mit der Pflege der Außenanlage der Kapelle beschäftigen. Zum Schluss zeigte Andreas Martin einen Film von Franz King „Meßkircher Gischtle“, in dem auch der Neubau der St.-Anna-Kapelle zu sehen war.