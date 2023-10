Mit vielen schnellen Flügen an den Wochenenden von Mai bis Ende August und intensiver Teamarbeit ist der Fluggemeinschaft Leibertingen der Aufstieg in die zweite Bundesliga gelungen. Von 365 Vereinen, die ihre Flüge in der sogenannten Qualiliga online stellen, hat die Fluggemeinschaft Leibertingen den sechsten Platz erreicht und konnte somit einen Aufstieg in die zweite Bundesliga für sich verzeichnen, wie der Verein mitteilt. Es dürfen die Vereine bis Platz sieben in die zweite Bundesliga aufsteigen. Es werden pro Wochenende drei Flüge gewertet und von jedem Flug zählen die schnellsten zweieinhalb Stunden mit den meisten Kilometern in diesem Zeitfenster. Die Flüge gingen über die Schwäbische Alb, den Schwarzwald, über den Kraichgau bis kurz vor Frankfurt und bis an die Tschechische Grenze. Spannend war das letzte Wochenende, da die Konkurrenz aus Jena und Werdenfels knapp hinter den Leibertingern lag. Trotz des thermisch schwachen Wetters hat sich die Fluggemeinschaft mit guten Flügen behaupten können. An jedem Wochenende müssen möglichst drei schnelle Flüge auf die Online-Plattform für den Segelflug gestellt werden. Die Teilnehmer der Fluggemeinschaft freuen sich über den Erfolg. Sie werden in der nächsten Saison in der zweiten Bundesliga mit viel Engagement so weiterfliegen.