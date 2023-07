In zwei Gottesdiensten konnten 79 Jugendliche in der Pfarrkirche Mater Dolorosa in Engelswies durch Generalvikar Christoph Neubrand ihre Firmung empfangen, wie es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit heißt. Die Firmlinge bekräftigen ihren Glauben und ihre Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Kirche. Unser Bild zeigt einen Teil der Firmlinge. Bild: Jürgen Maier-Wolf